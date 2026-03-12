L'aversion au risque domine en Europe au 13e jour de guerre en Iran

Vue du bâtiment de la bourse de Milan dans le centre ville de Milan

Les principales Bourses européennes sont orientées à la baisse jeudi, ‌toujours affectées par les tensions géopolitiques qui relèguent au second plan l'avalanche des résultats de sociétés du jour.

À Paris, le CAC 40 perd ​0,56% à 8.000 points vers 08h30 GMT, après déjà un repli la veille. À Londres, le FTSE 100 cède 0,61% et à Francfort, le Dax abandonne 0,32%.

L'indice EuroStoxx 50 recule de 0,41% et le FTSEurofirst 300 de 0,52%. Le Stoxx 600 décline de 0,42%, affecté principalement ​par le repli du compartiment de la finance (-0,86%) et de la consommation (-0,83%), sensibles à une dégradation de la conjoncture.

Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une baisse de 0,75% ​pour le Dow Jones, de 0,63% pour le Standard & Poor's 500 ⁠et de 0,61% pour le Nasdaq au lendemain d'une séance en dents de scie.

Signe de la nervosité ambiante, l'indice de la ‌volatilité, tant à Wall Street que sur l'Euro Stoxx 50, reste à des niveaux élevés, autour des 25 points.

Parallèlement, le pétrole Brent, référence en la matière, est repassé en séance au-dessus de la barre des 100 ​dollars, malgré la proposition de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) ‌de débloquer 400 millions de barils de pétrole pour contenir la flambée des prix de ⁠l'énergie.

De fait, au 13e jour de guerre en Iran, le conflit continue de faire rage, menaçant un peu plus de paralyser le commerce mondial de l'énergie et de provoquer un choc des prix.

Des bateaux iraniens chargés d'explosifs semblent avoir attaqué deux pétroliers dans les eaux irakiennes, ⁠les incendiant et tuant un membre ‌d'équipage mercredi, après que des projectiles ont touché quatre navires dans les eaux du Golfe, selon des entreprises ⁠spécialisées dans la sécurité portuaire et maritime et dans la gestion des risques.

Cela contraste avec la dernière affirmation du président Donald Trump ‌selon laquelle les Etats-Unis ont déjà gagné la guerre.

Les analystes d'ING notent jeudi qu'aucun signe de désescalade n'est visible dans ⁠le Golfe et que, par conséquent, les perturbations des flux pétroliers transitant par le détroit ⁠d'Ormuz ne semblent pas près de ‌s'arrêter.

Sur les marchés financiers, le dollar s'affermit, les rendements obligataires se tendent et l'or s'apprécie, dans un contexte d'aversion au risque.

Les résultats des ​sociétés passent dans ce contexte au second plan, même si certains offrent ‌un peu de soutien aux actions.

A Paris JCDecaux grimpe de 5,39% après avoir déclaré ne pas observer à ce jour d'impact important concernant le conflit au Moyen-Orient, ​tout en annonçant viser pour le premier trimestre une croissance de son chiffre d'affaires de plus de 5%. Maurel & Prom prend 2,06% après ses résultats.

A Francfort, Zalando bondit de 8,2% après avoir dit viser un bénéfice 2026 en hausse sur un an. RWE (+1%) est ⁠également bien orienté, le premier producteur d'électricité d'Allemagne ayant annoncé son intention de se renforcer aux Etats-Unis. Daimler Truck, qui a annoncé prévoir une marge bénéficiaire globalement stable, prend 1,30%.

Côté baisse, BMW souffre (-2,44%) après avoir dit prévoir un recul de son bénéfice pour cette année en raison de l'impact des droits de douane. Deutsche Bank recule de 1,1% après ses résultats.

A Zurich, Swiss Life cède 3,39% alors que le bénéfice net annuel de l'assureur a diminué.

A Milan, Leonardo bondit de 5,23%, le groupe de défense italien visant une forte croissance en 2026.

(Rédigé ​par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)