 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Wall Street Journal - 11 mars
information fournie par Reuters 11/03/2026 à 06:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- L'Agence internationale de l'énergie a proposé la plus grande libération de réserves de pétrole de son histoire pour faire baisser les prix du brut qui ont grimpé en flèche pendant la guerre entre les États-Unis et Israël et l'Iran, ont déclaré des responsables au fait de la question.

- Boeing BA.N a déclaré qu'il retarderait les livraisons de certains avions 737 MAX après avoir découvert un problème de câblage sur les avions nouvellement construits, un nouveau revers pour les efforts de l'entreprise visant à livrer les jets aux clients plus rapidement.

- La startup australienne Samsara Eco, qui a développé des enzymes dévoreuses de plastique, cherche à lever plus de 70 millions de dollars afin de concentrer sa technologie de recyclage sur les minéraux critiques.

- Exxon Mobil XOM.N prévoit de transférer son siège social du New Jersey au Texas, rejoignant ainsi d'autres entreprises qui ont afflué vers l'État de l'étoile solitaire à la recherche d'un environnement plus favorable aux affaires.

- L'investisseur milliardaire Bill Ackman a déposé pour introduire en bourse sa société de fonds spéculatifs, Pershing Square PSHP.L , en tandem avec un nouveau fonds d'investissement, un pari audacieux pour capitaliser sur sa célébrité dans les médias sociaux.

Guerre en Iran
ISR - ESG

Valeurs associées

BOEING CO
217,730 USD NYSE -3,25%
EXXON MOBIL
148,120 USD NYSE -1,53%
Gaz naturel
3,02 USD NYMEX 0,00%
PERSH SQUA HLD
4 223,000 GBX LSE +5,47%
PERSH SQUA HLD
56,700 USD LSE +5,78%
Pétrole Brent
87,71 USD Ice Europ -4,04%
Pétrole WTI
84,11 USD Ice Europ -3,21%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Après une frappe israélienne sur la banlieue sud de Beyrouth, le 10 mars 2026 ( AFP / Ibrahim AMRO )
    Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements
    information fournie par AFP 11.03.2026 07:18 

    Voici les derniers événements liés à la guerre au Moyen-Orient, entrée mercredi dans son douzième jour: - Navire touché dans le détroit d'Ormuz - Un navire a été touché par un "projectile inconnu" dans le détroit d'Ormuz, qui a provoqué un incendie à bord, selon ... Lire la suite

  • Un Falcon 200EX de Dassault Aviation (Crédit: / Adobe Stock)
    Dassault Aviation dévoile son nouveau Falcon
    information fournie par Zonebourse 11.03.2026 07:10 

    Dassault Aviation indique avoir dévoilé son nouvel avion d'affaires, le Falcon 10X, lors d'une présentation devant plus de 400 clients, partenaires et dirigeants de l'aviation réunis dans un nouveau hall de production à Bordeaux-Mérignac. "Le Falcon 10X offre la ... Lire la suite

  • elis (Crédit: L. Grassin / )
    Elis anticipe un ralentissement de la croissance du CA en 2026
    information fournie par Reuters 11.03.2026 07:00 

    Elis ELIS.PA a annoncé mercredi anticiper en 2026 une croissance organique annuelle du chiffre d'affaires légèrement inférieure à celle de 2025, le groupe de services de nettoyage citant la légère baisse des signatures de contrats au quatrième trimestre de son ... Lire la suite

  • Le Premier ministre Sébastien Lecornu, le 4 mars 2026, à Paris ( AFP / Thomas SAMSON )
    Guerre au Moyen-Orient: Lecornu informe les partis à Matignon
    information fournie par AFP 11.03.2026 06:57 

    Sébastien Lecornu réunit mercredi à partir de 15H00 à Matignon les partis politiques pour les informer de "l'état de la menace et du positionnement de la France" face à la guerre au Moyen-Orient, qui a provoqué une flambée des prix du pétrole. Ce rendez-vous à ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank