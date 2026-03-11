Wall Street Journal - 11 mars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- L'Agence internationale de l'énergie a proposé la plus grande libération de réserves de pétrole de son histoire pour faire baisser les prix du brut qui ont grimpé en flèche pendant la guerre entre les États-Unis et Israël et l'Iran, ont déclaré des responsables au fait de la question.

- Boeing BA.N a déclaré qu'il retarderait les livraisons de certains avions 737 MAX après avoir découvert un problème de câblage sur les avions nouvellement construits, un nouveau revers pour les efforts de l'entreprise visant à livrer les jets aux clients plus rapidement.

- La startup australienne Samsara Eco, qui a développé des enzymes dévoreuses de plastique, cherche à lever plus de 70 millions de dollars afin de concentrer sa technologie de recyclage sur les minéraux critiques.

- Exxon Mobil XOM.N prévoit de transférer son siège social du New Jersey au Texas, rejoignant ainsi d'autres entreprises qui ont afflué vers l'État de l'étoile solitaire à la recherche d'un environnement plus favorable aux affaires.

- L'investisseur milliardaire Bill Ackman a déposé pour introduire en bourse sa société de fonds spéculatifs, Pershing Square PSHP.L , en tandem avec un nouveau fonds d'investissement, un pari audacieux pour capitaliser sur sa célébrité dans les médias sociaux.