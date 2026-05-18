Wall Street hésite avant Nvidia sur fond de tensions au Moyen-Orient

Les marchés actions américains évoluent sans direction nette lundi, dans un climat dominé par les tensions géopolitiques au Moyen-Orient et l'attente des résultats de Nvidia. Vers 17h00, le Dow Jones progresse de 0,34% tandis que le Nasdaq cède 0,08%, les investisseurs restant prudents face aux risques inflationnistes liés au conflit au Moyen-Orient et aux incertitudes entourant un éventuel accord durable entre Washington et Téhéran.

L'Iran a indiqué avoir répondu à une nouvelle proposition américaine destinée à sortir de l'impasse diplomatique et à mettre un terme durable au conflit. "Nos préoccupations ont été transmises à la partie américaine", a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï, précisant que les échanges se poursuivaient avec les Etats-Unis "par l'intermédiaire du médiateur pakistanais".

Donald Trump a de son côté accentué la pression sur Téhéran. "Pour l'Iran, le temps presse, et ils feraient mieux de se bouger vite, ou il ne restera plus rien d'eux. Le temps est compté", a lancé le président américain sur Truth Social, où il a également diffusé des images générées par intelligence artificielle le mettant en scène en chef de guerre.

Après cinq semaines de cessez-le-feu, l'incertitude demeure autour d'un éventuel accord de paix et de la réouverture du détroit d'Ormuz. Dans ce contexte, les ministres des Finances du G7 se réunissent lundi et mardi à Paris afin d'évaluer les conséquences économiques du conflit et du blocage du détroit d'Ormuz par l'Iran. Vers 17h00, le WTI cédait 0,46% à 102,09 dollars.

Au chapitre des statistiques, l'indice NAHB de confiance des constructeurs immobiliers est ressorti à 37 en mai, contre un consensus de 34, après un niveau également de 34 en avril. La fin de semaine sera marquée par la publication de l'indice de la Fed de Philadelphie, des indicateurs avancés du Conference Board ainsi que de l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan.

Les valeurs en mouvement

Parmi les valeurs, Dominion Energy s'envole de plus de 10% après l'annonce de son rachat par son concurrent Nextera Energy NEE.N, dont le titre abandonne 4,4%.

UnitedHealth recule pour sa part de près de 2% après que Berkshire Hathaway a annoncé la cession de l'intégralité de sa participation dans le groupe d'assurance santé.

Regeneron chute de 10% après l'annonce de l'échec d'un essai clinique portant sur l'association expérimentale du fianlimab avec le traitement anticancéreux Libtayo contre le cancer de la peau.

La semaine sera également rythmée par plusieurs publications de résultats d'entreprises, parmi lesquelles celles de Home Depot, Lowe's, Target, Walmart et du fabricant de matériels agricoles Deere.