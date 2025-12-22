Wall Street grimpe, la technologie prolonge le rebond, l'attention sur les données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Clearwater Analytics en hausse après l'opération de privatisation de 8,4 milliards de dollars

*

Ellison offre une garantie de 40,4 milliards de dollars pour soutenir l'offre de Paramount sur Warner Bros

*

La "jauge de la peur" de Wall Street à son plus bas niveau depuis plus de trois mois

*

Indices en hausse: Dow 0,50 %, S&P 500 0,59 %, Nasdaq 0,57 %

(Mise à jour des prix en fin de matinée) par Sruthi Shankar et Shashwat Chauhan

Les actions américaines ont débuté la semaine écourtée par les vacances sur une note positive, les valeurs technologiques ayant étendu leurs gains récents grâce à un regain d'intérêt pour les sociétés liées à l'intelligence artificielle, tandis que les investisseurs attendent les données économiques clés plus tard dans la semaine.

Un rallye dans les actions technologiques qui a commencé à la fin de la semaine dernière, entraîné par les prévisions exceptionnelles de Micron Technology MU.O et un rapport d'inflation bénin , a laissé le S&P 500 et le Dow à moins de 1% de leur pic de clôture record du 11 décembre.

Les actions de Nvidia NVDA.O ont augmenté de 1,4 %. Reuters a rapporté que la société a déclaré à ses clients chinois qu'elle avait l'intention de commencer à expédier ses puces d'IA les deuxièmes plus puissantes en Chine avant les vacances du Nouvel An lunaire, à la mi-février.

Micron a progressé de 1,8 %, tandis que d'autres fabricants de puces ont également progressé, l'indice Philadelphia SE Semiconductor Index .SOX ayant augmenté de 1,2 %.

"Malgré des accès de volatilité et des inquiétudes sur la santé du secteur de l'IA, la technologie a mené le marché à la hausse cette année", a déclaré Chris Larkin, directeur général pour le trading et l'investissement chez E*TRADE de Morgan Stanley.

"Si un rallye du Père Noël se met en place cette année, le sac du Père Noël devra probablement être rempli d'un sentiment positif à l'égard de la technologie."

Le mois de décembre est traditionnellement une période faste pour les marchés boursiers. Depuis 1950, le "rallye du Père Noël" s'est traduit par une hausse moyenne de 1,3 % de l'indice S&P 500 au cours des cinq derniers jours de bourse de l'année et des deux premiers jours de janvier, selon le Stock Trader's Almanac (Almanach des négociants en bourse) .

Cette année, cette période commence mercredi et se termine le 5 janvier.

L'optimisme autour de l'IA, les signes d'une économie américaine résiliente et les paris croissants sur un assouplissement de la politique monétaire ont éclipsé les inquiétudes concernant les droits de douane américains, ce qui a permis aux trois principaux indices d'enregistrer leur troisième année consécutive de hausse. Le S&P 500 est en hausse de plus de 15 % depuis le début de l'année.

À 11 h 40 ET, l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 0,50 % pour atteindre 48 376,99. Le S&P 500 .SPX était en hausse de 0,59% à 6 874,75 et le Nasdaq Composite

.IXIC a ajouté 0,57% à 23 439,28.

Dix des 11 secteurs du S&P étaient en hausse, les matériaux

.SPLRCM et l'énergie .SPNY étant en tête des gains grâce à la hausse des prix des matières premières. Le secteur des technologies de l'information .SPLRCT a ajouté 0,4%.

L'indice de volatilité CBOE .VIX , jauge de la peur à Wall Street, a atteint son niveau le plus bas depuis septembre.

Les volumes de transactions devraient rester faibles cette semaine, le marché boursier américain fermant à 13h00 ET mercredi et étant fermé jeudi pour les vacances de Noël.

Cependant, des données économiques clés, y compris la lecture préliminaire du PIB du troisième trimestre, les données sur la confiance des consommateurs en décembre et les demandes hebdomadaires d'allocations de chômage, sont prévues pour être publiées cette semaine, offrant des aperçus sur la santé de l'économie américaine ainsi que des indices sur la trajectoire de la politique monétaire.

Parmi les autres valeurs en mouvement, Tesla TSLA.O a bondi de 2,4 % pour atteindre son plus haut niveau historique après que la Cour suprême du Delaware a rétabli la rémunération du directeur général Elon Musk pour 2018 .

Warner Bros Discovery WBD.O a augmenté de 3% après que le cofondateur d'Oracle, Larry Ellison, a accepté de fournir une garantie personnelle de 40,4 milliards de dollars du financement par actions de l'offre de Paramount Skydance

PSKY.O d'acquérir la société. Les actions de Paramount ont augmenté de 5 %.

Clearwater Analytics Holdings CWAN.N a bondi de 8,3 % après qu'un groupe de sociétés de capital-investissement dirigé par Permira et Warburg Pincus a conclu un accord pour acquérir le fabricant de logiciels d'investissement et de comptabilité pour environ 8,4 milliards de dollars, y compris la dette.