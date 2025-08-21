Wall Street glisse avec l'événement de Jackson Hole en vue ; Walmart chute

Indices en baisse: Dow 0,27 %, S&P 500 0,22 %, Nasdaq 0,23 %

Walmart revoit à la hausse ses prévisions annuelles; les actions chutent

Les demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux États-Unis atteignent leur niveau le plus élevé depuis juin

Coty chute en raison de faibles prévisions de dépenses américaines

(Mises à jour après l'ouverture des marchés) par Johann M Cherian et Sanchayaita Roy

Les principaux indices de Wall Street ont reculé jeudi, les investisseurs attendant des indices sur la politique monétaire lors de la conférence de la Réserve fédérale à Jackson Hole, tandis que les résultats trimestriels du distributeur à grande surface Walmart n'ont pas réussi à stimuler le sentiment.

Walmart WMT.N a augmenté son chiffre d'affaires et son bénéfice pour l'année fiscale, grâce à une forte demande de la part des consommateurs de tous niveaux de revenus, mais n'a pas répondu aux attentes en matière de bénéfice trimestriel et a signalé des coûts plus élevés dus aux tarifs douaniers.

Les actions du distributeur ont chuté de 4,3 % et ont exercé une pression sur le secteur de la consommation de base

.SPLRCS , qui a baissé de 0,9 %.

Les "résultats étaient en fait plutôt bons... Je pense simplement qu'ils arrivent sur un marché qui a pris un ton de risque cette semaine", a déclaré Art Hogan, stratège en chef du marché chez B Riley Wealth.

Les rapports d'autres détaillants tels que Target TGT.N et Home Depot HD.N publiés en début de semaine ont donné une image mitigée , tandis que les valeurs liées à la technologie telles que Meta META.O , Amazon.com AMZN.O et Advanced Micro Devices AMD.O ont fortement baissé.

Ce repli est le signe que les investisseurs craignent que les actions, qui ont grimpé en flèche depuis le creux d'avril, soient désormais surévaluées, tandis que l'ingérence croissante de Washington dans le secteur a également suscité l'inquiétude.

Toutefois, selon le Stock Trader's Almanac, le repli pourrait également être le résultat d'une réduction de l'exposition des investisseurs aux actions au cours d'une période traditionnellement difficile pour les actions.

À 10:04 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 119,30 points, soit 0,27 %, à 44 817,87, le S&P 500 .SPX a perdu 13,98 points, soit 0,22 %, à 6 381,80 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 48,09 points, soit 0,23 %, à 21 124,77.

Coty COTY.N a chuté de 20 % après que le fabricant de produits de beauté ait prévu une baisse des ventes pour le trimestre en cours en raison de la faiblesse des dépenses aux États-Unis.

Les traders se concentrent désormais sur le symposium annuel de la Fed, où le président Jerome Powell doit s'exprimer vendredi à 10 heures (heure de l'Est). Ils sont à la recherche de tout commentaire de Powell qui signalerait une baisse des taux d'intérêt en septembre suite à la récente faiblesse du marché de l'emploi.

"Les investisseurs attendent de M. Powell qu'il leur garantisse qu'une baisse des taux est probable lors de la réunion de septembre, afin de prévenir tout nouvel affaiblissement du marché de l'emploi", a déclaré Rick Gardner, directeur des investissements chez RGA Investments.

Les données jeudi ont renforcé les inquiétudes concernant un ralentissement du marché du travail, tandis qu'un rapport privé a montré que l'activité des entreprises s'est accélérée en août, reflétant un environnement compliqué dans lequel la banque centrale devra rendre son verdict le mois prochain.

Les minutes de la réunion de juillet de la banque centrale ont indiqué que les décideurs politiques avaient adopté un ton prudent et prévoyaient de s'y tenir jusqu'à ce qu'ils puissent évaluer pleinement l'impact de l'incertitude commerciale sur l'économie.

Cette prudence a incité les opérateurs à réduire les probabilités d'une baisse des taux d'intérêt de 25 points de base en septembre à 79 %, contre 99,9 % la semaine dernière, selon les données compilées par LSEG.

Sur le plan commercial, les États-Unis et l'Union européenne ont finalisé jeudi l'accord-cadre qu'ils avaient conclu le mois dernier.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans une proportion de 1,85 contre 1 sur le NYSE et de 1,69 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré trois nouveaux sommets sur 52 semaines et aucun nouveau plancher, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 30 nouveaux sommets et 66 nouveaux planchers.