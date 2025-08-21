La France condamne avec d'autres le projet israélien de colonie E1 en Cisjordanie

Le ministre israélien des Finances Bezalel Smotrich et une femme tiennent une carte qui montre le projet de colonisation E1

La France et 20 autres pays ont condamné jeudi le projet "inacceptable" de colonie E1 en Cisjordanie validé la veille par le Comité supérieur de planification d’Israël.

"L’approbation (...) d’un projet de construction de colonies dans la zone E1, à l’est de Jérusalem, est inacceptable et constitue une violation du droit international", déclarent le ministre français des Affaires étrangères et ses homologues dans un communiqué conjoint publié par le Quai d'Orsay.

"Nous condamnons cette décision et appelons avec la plus grande fermeté à son annulation immédiate", disent les chefs de la diplomatie de l'Australie, de la Belgique, du Canada, du Danemark, de l'Espagne, de l'Estonie, de la Finlande, de la France, de l'Islande, de l'Irlande, de l'Italie, du Japon, de la Lettonie, de la Lituanie, du Luxembourg, de la Norvège, des Pays-Bas, du Portugal, du Royaume-Uni, de la Slovénie et de la Suède.

Le ministre israélien des Finances Bezalel Smotrich, représentant du courant nationaliste et religieux au sein de la coalition soutenant le gouvernement de Benjamin Netanyahu, a annoncé mercredi l'approbation du projet visant à établir une colonie séparant Jérusalem-Est de la Cisjordanie occupée par une commission de planification du ministère de la Défense.

"Cette décision ne présente aucun avantage pour le peuple israélien. Elle risque au contraire de compromettre la sécurité et elle alimente davantage la violence et l’instabilité, ce qui nous éloigne un peu plus de la paix", dénoncent les 21 ministres.

La Grande-Bretagne a par ailleurs annoncé la convocation de l'ambassadeur d'Israël à Londres jeudi, alors que plupart des membres de la communauté internationale considèrent les colonies juives en Cisjordanie et l'occupation militaire de la région depuis 1967 comme illégales.

(Rédigé par Kate Entringer, avec Sachin Ravikumar)