Wall Street: gains plus ou moins prononcés en clôture information fournie par Cercle Finance • 24/12/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - Indécis en première partie de séance sur fond de données économiques contrastées, les principaux indices actions américains ont terminé ce lundi sur des gains plus ou moins prononcés en cette avant-veille de Noël.



A la clôture, le Dow Jones n'affiche qu'un gain de moins de 0,2% à 42.907 points, mais le S&P500 prend plus de 0,7% à 5.974 points, tandis que le Nasdaq Composite s'adjuge près de 1% autour de 19.765 points.



La Bourse de New York a d'abord évolué sans direction claire à la suite d'indicateurs économiques divergents qui semblaient inciter les investisseurs à la prudence, laissant ainsi planer un doute sur la perspective du traditionnel 'rally de Noël'.



Ainsi, si les ventes de logements neufs aux Etats-Unis ont rebondi de 5,9% en novembre par rapport au mois précédent, les commandes américaines de biens durables ont diminué de 1,1% dans le même temps.



Par ailleurs, la confiance du consommateur américain s'est dégradée en décembre en raison d'inquiétudes au sujet de l'avenir, selon le Conference Board dont l'indice a diminué de 8,1 points à 104,7 ce mois-ci, alors qu'il était attendu en amélioration.



Néanmoins, la confiance a finalement repris le dessus à Wall Street, l'année 2024 s'achevant globalement 'sur une note plutôt positive grâce à une croissance mondiale résiliente et à une poursuite du mouvement désinflationniste', selon Emmanuel Auboyneau.



'Ce sont toujours les Etats-Unis qui jouent le rôle de locomotive de l'économie planétaire, alors que l'Europe patine et que la Chine se redresse modérément. Ces tendances devraient se poursuivre début 2025', poursuivait ce gérant associé d'Amplegest.



Sur le front des valeurs, Qualcomm s'est adjugé 3,5% après une victoire judiciaire contre le fabricant britannique de puces Arm, tandis que Xerox a bondi de 12,6%, salué pour un accord en vue d'acquérir son pair Lexmark, moyennant 1,5 milliard de dollars.





