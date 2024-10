Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: gain de 0,3%, le D-Jones à +0,65% malgré Boeing information fournie par Cercle Finance • 29/10/2024 à 08:15









(CercleFinance.com) - Séance en mode 'camisole algorithmique' avec une progression initiale des indices US qui a rapidement atteint ses limites, les scores n'évoluant plus à partir de 17H, avec une petite glissade au cours du dernier quart d'heure.



Au final, le Dow Jones s'adjuge +0,65% (malgré les -2,7% de Boeing qui lance une AK record de 19Mds$), le S&P500 et le Nasdaq affichant un score identique de +0,27% (le recul de -5% de Tesla a pesé).



Et une fois de plus, Wall Street a ignoré la tension des taux avec un '10 ans' remonté vers 4,30% (4,2853% dans l'après-midi, soit +4,5Pts de base, pire score depuis le 9 juillet), le '30 ans' culmine à 4,55% (et 4,533% le soir, ou +3,5Pts de base).



Une belle marque de confiance compte tenu d'un calendrier chargé à la fois en termes de données et de résultats (pas moins de 5 des '7 fantastiques' vont publier leurs chiffres d'ici vendredi)... et du suspens relatif aux présidentielles du 5 novembre.



Les investisseurs devraient aussi se montrer particulièrement attentifs aux chiffres du PIB, à l'indice des prix PCE et surtout au rapport sur l'emploi vendredi.



'Nous attendons 75.000 créations d'emplois pour octobre, contre 254.000 en septembre, et une hausse du taux de chômage à 4,2%', pronostique Deutsche Bank.





