Wall Street freinée par l'IA et les résultats bancaires

Les marchés américains ont évolué en ordre dispersé mardi, alors que la poursuite des ventes dans les semi-conducteurs et l'accueil mitigé des premiers résultats bancaires ont pesé sur les indices. La bonne tenue de l'énergie et des services de communication a toutefois permis de limiter les pertes. Dans ce contexte, le S&P 500 recule de 0,02% à 7 805,5 points, le Nasdaq 100 de 0,31% à 30 569,5 points et le Dow Jones de 0,35% à 51 670,1 points.

Les semi-conducteurs ont connu une deuxième séance consécutive de baisse, toujours pénalisés par les inquiétudes concernant la rentabilité des investissements massifs dans l'intelligence artificielle et la concurrence croissante des fabricants chinois. Micron perd près de 5%, notamment en raison des progrès de ChangXin Memory Technologies (CXMT) dans les puces mémoires, tandis qu'Applied Materials chute de 7%. La correction reste toutefois inégale, puisque Nvidia et AMD progressent d'environ 1%, tandis que les éditeurs de logiciels résistent également, avec IBM et Salesforce en hausse d'environ 2%.

Les services de communication ( 1,2%) ont également contribué à soutenir les indices, profitant notamment de la nouvelle hausse de Meta ( 3%). L'énergie ( 1,6%) termine toutefois en tête des secteurs du S&P 500 et poursuit son impressionnante progression, avec un gain de près de 9% depuis le début du mois et de 50% depuis janvier. Les raffineurs se distinguent particulièrement, Marathon Petroleum ( 4%) et Valero Energy ( 5%) atteignant de nouveaux records historiques, alors même que les cours du pétrole ont peu évolué durant la séance. A l'inverse, la santé (-1,2%) accuse la plus forte baisse sectorielle.

La saison des résultats trimestriels a également démarré avec les grandes banques américaines, dont les publications ont suscité des réactions contrastées. Goldman Sachs (-0%) évolue à l'équilibre malgré des résultats supérieurs aux attentes, notamment grâce à un bond de 72% de ses revenus de trading actions, à 6,44 MdsUSD. Wells Fargo (-3%) recule en revanche d'environ 2% malgré une hausse de 30% de ses bénéfices, ses revenus ayant déçu les analystes. JPMorgan (-1%) recule légèrement après avoir relevé ses perspectives de revenus nets d'intérêts, tandis que Citigroup (-6%) chute malgré des résultats supérieurs aux attentes et un relèvement de ses prévisions annuelles.

Johnson & Johnson (-6%) figure également parmi les principales déceptions de la séance, après avoir présenté des prévisions de chiffre d'affaires annuel légèrement inférieures aux attentes du marché, malgré une publication trimestrielle globalement solide.

Sur le front monétaire, le gouverneur de la Fed Christopher Waller a souligné que la récente hausse des rendements obligataires contribuait déjà à freiner la demande dans les secteurs sensibles aux taux, ce qui plaide pour un maintien de la politique monétaire actuelle. Son collègue de Chicago, Austan Goolsbee, s'est montré plus préoccupé par les tensions inflationnistes liées à l'essor de l'IA, qui commencent selon lui à se diffuser au reste de l'économie.

Outre les résultats de plusieurs groupes financiers, dont Bank of America, Morgan Stanley et BlackRock, l'attention des investisseurs se portera également sur les chiffres de l'inflation américaine de septembre, attendue à 0,6% sur un mois et à 3,6% sur un an.