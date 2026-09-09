Wall Street fragilisée par le pétrole et la remontée des taux

Les marchés actions américains évoluent dans le rouge ce mercredi, pénalisés par la remontée des prix du pétrole et le regain des craintes inflationnistes. Peu avant 17 heures, le Dow Jones se repliait de 0,62% et le Nasdaq de 0,44%.

Dans un contexte géopolitique toujours tendu au Moyen-Orient, les investisseurs réduisent leur exposition au risque. Les tensions se répercutent directement sur le marché pétrolier. Le Brent gagne 1,81%, à 101,08 dollars le baril, retrouvant un niveau inédit depuis juillet. Le WTI progresse de 1,36%.

Cette poussée des cours alimente les inquiétudes quant à une inflation plus persistante qu'anticipé et pourrait compliquer la trajectoire de la Fed.

Le marché obligataire reste également sous surveillance. Le rendement du T-Bond américain à 10 ans se tend à 4,79%.

Sur le front macroéconomique, les investisseurs prendront connaissance demain des inscriptions hebdomadaires au chômage, des prix à la production, des reventes de logements existants et des stocks hebdomadaires de pétrole aux Etats-Unis.

Le principal rendez-vous de la semaine interviendra toutefois vendredi à 14h30 avec la publication de l'indice des prix à la consommation (CPI) d'août. Le consensus table sur une hausse de 0,4% sur un mois et de 3,4% sur un an. Hors alimentation et énergie, les prix sont attendus en progression de 0,2% sur un mois et de 2,4% sur un an. L'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan sera également publié lors de la dernière séance de cette semaine.

Des valeurs en mouvement

Du côté des entreprises, Alphabet (-2,39%) a annoncé son intention d'investir au moins 13 milliards d'euros dans les infrastructures numériques en Finlande en 2027 et 2028. La maison mère de Google entend ainsi renforcer sa présence dans le pays et, plus largement, son engagement à long terme en Europe.

Booking Holdings (-4,19%) a été débouté mercredi de son recours contre le veto de l'Union européenne à son projet de rachat d'ETraveli, valorisé 1,63 milliard d'euros. La deuxième plus haute juridiction de l'UE a ainsi confirmé la position des autorités européennes de la concurrence, qui s'étaient opposées à l'opération il y a trois ans.

UnitedHealth Group (-3,05%) a, de son côté, cédé à la société de capital-investissement TPG une participation dans certaines activités d'Optum Health en Floride, rapporte Bloomberg mercredi.