Wall Street finit en baisse après les propos de Powell
information fournie par Reuters 24/09/2025 à 07:04

Un panneau de Wall Street devant un drapeau américain à l'extérieur du New York Stock Exchange (NYSE)

Un panneau de Wall Street devant un drapeau américain à l'extérieur du New York Stock Exchange (NYSE)

par Caroline Valetkevitch

La Bourse de New York a fini en baisse mardi après des déclarations du président de la Réserve fédérale (Fed) Jerome Powell indiquant que celle-ci doit trouver un équilibre entre les préoccupations en matière d'inflation et l'affaiblissement du marché de l'emploi lors de ses prochaines décisions en matière de taux d'intérêt.

L'indice Dow Jones a cédé 0,19%, ou 88,76 points, à 46.292,78 points.

Le Standard & Poor's 500, plus large, a perdu 36,83 points, soit 0,55%, à 6.656,92 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 215,50 points, soit 0,95%, à 22.573,473 points.

Dans des remarques préparées pour un discours devant la Chambre de commerce de Rhode Island, Jerome Powell n'a pas donné beaucoup d'indications sur la date à laquelle il pense que la Fed pourrait à nouveau réduire ses taux d'intérêt. La semaine dernière, la banque centrale américaine les a baissés pour la première fois cette année et a fait savoir que de nouvelles réductions pourraient avoir lieu.

"Le grand événement de la journée a été le discours de Powell. Il a adopté un ton plutôt accommodant, mais il a aussi fait preuve de prudence (...). Bien qu'il ait laissé la porte ouverte à une nouvelle baisse des taux, il n'a donné aucun indice sur le moment où l'ampleur de cette éventuelle baisse", a déclaré Peter Cardillo, chef économiste de marché chez Spartan Capital Securities à New York.

"Le marché a commencé à reculer à partir de là", a-t-il ajouté. "Il était aussi mûr pour une forme de correction", a également jugé Peter Cardillo, alors que les trois principaux indices américains avaient enregistré des records de clôture lors des trois séances précédentes.

Michelle Bowman, vice-présidente de la Fed chargée de la supervision, a déclaré que la Réserve fédérale pouvait minimiser les inquiétudes concernant l'inflation persistante et qu'elle devait s'engager à réduire les taux pour soutenir le marché de l'emploi.

Côté valeurs, Nvidia a baissé de 2,82% après avoir monté lors de la précédente séance lorsque le fabricant de puces a déclaré qu'il prévoyait d'investir jusqu'à 100 milliards de dollars dans OpenAI.

Amazon.com (-3,04%), Microsoft (-1,01%) et Apple (-0,64%) ont également reculé, tandis qu'AutoZone (-0,02%) a été freiné par la publication d'un bénéfice du quatrième trimestre inférieur aux attentes.

Limitant le repli du Dow Jones, Boeing a progressé de 2,0% après avoir décroché une commande de la compagnie Uzbekistan Airways d'une valeur de plus de 8 milliards de dollars.

Les investisseurs ont également surveillé le titre Kenvue, le fabricant de l'analgésique Tylenol, qui a rebondi de 1,59% mardi après baissé de 7,5% lundi avant les commentaires de Donald Trump liant l'autisme à la vaccination des enfants et à la prise de Tylenol par les femmes enceintes.

(Avec Niket Nishant, Purvi Agarwal, et Sukriti Gupta à Bangalore, version française Benjamin Mallet, édité par Blandine Hénault)

