Le typhon Ragasa fait 14 morts à Taïwan, le sud de la Chine en alerte

Une rue de Hualien à Taïwan le 24 septembre 2025 après le passage de Ragasa qui y a fait 14 morts ( AFP / Johnson LIU )

Au moins 14 personnes sont mortes à Taïwan des suites de la rupture d'une digue provoquée par le passage du super-typhon Ragasa, dont les fortes pluies et les vents violents balaient mercredi le sud de Chine, où Hong Kong reste en alerte.

Les pluies torrentielles provoquées par le super-typhon à Taïwan ont entraîné la rupture de la digue d'un lac, dont les eaux ont déferlé sur des habitations à Hualien, dans l'est de l'île, selon une vidéo obtenue par l'AFP.

Au moins 14 personnes sont mortes et 18 autres blessées, ont annoncé les autorités locales, qui recherchent 124 personnes portées disparues.

"A certains endroits, l'eau est montée jusqu'au deuxième étage d'une maison et elle a atteint environ un étage dans le centre-ville, où l'eau est en train de se retirer", a déclaré mardi à l'AFP Lee Lung-sheng, chef adjoint du service d'incendie du comté.

Le super-typhon a également fait deux morts dans le nord des Philippines.

Il progresse à la mi-journée d'est en ouest le long de la côte chinoise, où les autorités ont fermé les écoles et mis à l'arrêt les transports et la plupart des activités économiques dans une dizaine de grandes villes, dont le pôle technologique de Shenzhen.

- Rafales de 206 km/h -

A Hong Kong, où Ragasa a frappé dans la nuit et la matinée de mercredi, des pluies torrentielles continuent de s'abattre. Le niveau d'alerte doit être rétrogradé à 13H20 (05H20 GMT) depuis son maximum. La ville est à l'arrêt total et sa population confinée.

Le super-typhon y a déclenché une "onde de tempête importante", avec une hausse du niveau de la mer de plus de trois mètres dans certaines zones, selon le service météorologique local.

Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux et authentifiée par l'AFP montre les portes vitrées d'un hôtel situé sur le littoral sud du territoire brisées par les vagues et l'eau envahir sa réception.

Des vagues s'abattent sur le rivage du quartier de Heng Fa Chuen à Hong Kong à l'approche du super typhon Ragasa, le 23 septembre 2025 ( AFP / Leung Man Hei )

Un journaliste de l'AFP a par ailleurs vu des vagues de près de cinq mètres de hauteur s'abattre sur une promenade en bord de mer.

Hong Kong avait pris les devant, fermant les établissements scolaires dès mardi et suspendant les vols jusqu'à jeudi matin. Les services de transport de surface sont également interrompus jusqu'à nouvel ordre.

Les autorités ont demandé aux habitants des zones basses d'être particulièrement vigilants face aux risques d'inondations et ont ouvert 50 centres temporaires où 760 personnes se sont réfugiées.

Des rafales d'au moins 206 km/h ont été relevées à Ngong Ping, sur les hauteurs de l'île de Lantau (ouest).

La Bourse de la ville a modifié ses règles cette année afin de maintenir les marchés ouverts pendant les typhons, son opérateur ayant déclaré à Bloomberg News qu'il "surveillait de près" la situation.

Le typhon Ragasa s'approche du sud de la Chine très peuplé ( AFP / Nicholas SHEARMAN )

A l'approche du typhon, les commerces alimentaires ont été dévalisés dans le sud de la Chine. Terence Choi, un habitant du lotissement de Heng Fa Chuen de Hong Kong, a raconté avoir stocké deux jours de provisions chez lui, rappelant que son lotissement avait été privé d'eau potable et d'électricité lors d'un précédent super-typhon.

"Si nous perdons l'approvisionnement en eau et en électricité, il sera difficile de cuisiner, donc je suis assez nerveux à ce sujet", a déclaré cet ingénieur âgé de 59 ans.

Selon les scientifiques, le changement climatique provoque des phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents et plus intenses partout dans le monde.