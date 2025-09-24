 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Typhon Ragasa: la rupture d'une digue fait au moins 14 morts à Taïwan
information fournie par AFP 24/09/2025 à 05:53

Des habitants nettoient la boue devant chez eux, avec des véhicules renversés en arrière-plan, après la rupture d'une digue au passage du super typhon Ragasa, à Hualien à Taïwan, le 24 septembre 2025 ( AFP / Johnson LIU )

Au moins 14 personnes sont mortes et 30 sont portées disparues après la rupture d'une digue naturelle formée sur une rivière par un glissement de terrain dans l'est de Taïwan, ont annoncé mercredi les autorités locales.

Cette rupture, qui s'est produite mardi alors que le super typhon Ragasa frappait l'île, a libéré les eaux d'un lac qui s'était formé dans la partie supérieure de la rivière Mataian, emportant un pont, inondant une ville voisine et piégeant des centaines de personnes.

"Mercredi à 07H00 du matin (23H00 GMT), le bilan est de 14 décès et de 18 blessés" a déclaré Lee Kuan-ting, un attaché de presse du comté de Hualien.

Quelque 124 personnes sont portées disparues selon l'agence des incendies de l'île.

"C'était comme un volcan en éruption... les eaux boueuses de la crue sont arrivées directement au premier étage de ma maison," a déclaré Hsu Cheng-hsiung, 55 ans, un représentant de quartier à l'AFP.

"Comme un film catastrophe" soutient Yen Shau, un résident de 31 ans.

Il précise qu'une heure avant que la digue ne se rompe, de nombreuses personnes faisaient leurs courses.

"En quelques minutes, l'eau est montée au dessus du premier étage" a-t-il déclaré.

Plus de 7.600 personnes ont été évacuées sur l'ensemble de l'île.

Taïwan fait régulièrement face à des typhons entre juillet et octobre.

Le changement climatique augmente toutefois leur intensité, avec de fortes précipitations, des crues soudaines et de puissantes rafales de vent, selon les scientifiques.

