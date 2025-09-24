Les Bourses européennes ouvrent à l'équilibre

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont ouvert proches de l'équilibre mercredi, les investisseurs se montrant prudents après le discours du président de la Réserve fédérale américaine (Fed) Jerome Powell, mais aussi l'intervention de Donald Trump à l'ONU.

Dans les premiers échanges européens, la Bourse de Paris perdait quelque 0,04%, Francfort 0,05%, Londres 0,06%, quand Milan s'affichait en timide baisse, de 0,22%.

Euronext CAC40