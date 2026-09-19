Wall Street finit dans le désordre une semaine tumultueuse

PHOTO D'ARCHIVES : Réaction des traders à l'annonce des taux directeurs de la Fed à la Bourse de New York (NYSE).

La Bourse de New York a fini en ordre ‌dispersé vendredi au terme d'une semaine particulièrement agitée sur les marchés, marquée par la flambée des cours du pétrole et des rendements ​obligataires, ainsi que la décision de la Réserve fédérale américaine (Fed) de durcir sa politique monétaire.

L'indice Dow Jones a cédé 96,53 points, soit 0,19%, à 51.681,93 points.

Le S&P-500, plus large, a grignoté 12,47 points, soit 0,16%, à 7.650,28.

Le Nasdaq Composite, de son côté, a grappillé ​104,24 points, soit 0,39%, à 26.522,54.

Sur l'ensemble de la semaine, le Dow Jones a perdu 1,7%, sa plus forte baisse depuis mars, tandis que le S&P 500 a abandonné ​0,10% et le Nasdaq progressé de 0,70%.

Pour cette dernière séance de ⁠la semaine, qui coïncide avec la journée des "trois sorcières", marquant l'arrivée à échéance de produits financiers, la volatilité sur ‌les actions a été inhabituellement calme. L'indice VIX a fini en repli de 3,95%, à 14,82 points, après avoir évolué dans une fourchette de 14,80 à 15,07 points.

En revanche, la volatilité a été forte sur ​les cours du pétrole avec un compartiment de ‌l'énergie qui a clos en baisse de 0,18%, les marchés s'inquiétant de l'approvisionnement en brut ⁠suite aux nouvelles frappes entre l'Arabie saoudite et les Houthis du Yémen, soutenus par l'Iran.

Le Brent a reflué à la clôture de Wall Street de 1,42% à 103,32 dollars le baril après avoir touché en séance un creux du jour à 101,92 dollars et ⁠un sommet à 105 ‌dollars, tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a décliné de 2,12% à 99,75 dollars après ⁠un plus bas du jour à 99,39 dollars et un pic à 103,48 dollars. Le Brent avait frôlé en début de ‌semaine la barre des 110 dollars, provoquant des tensions sur le marché obligataire.

La nouvelle envolée des rendements de ⁠l'obligation du Trésor américain à 10 ans de référence, qui a pris 5,9 points de ⁠base, à 5,0064%, a également alimenté ‌vendredi la nervosité des investisseurs qui continuent de digérer les propos du président de la Fed.

En choisissant mercredi de relever ses taux ​directeurs de 25 points de base, la Fed a renforcé sa ‌crédibilité, mais ce virage vers une politique monétaire restrictive a rendu les investisseurs davantage fébriles.

"Nous nous attendons à davantage de volatilité à l'avenir, à mesure que ​les marchés assimilent cette décision", prévient Bill Mann, chef stratège en investissements chez Motley Fool Asset Management.

"Dans ce contexte, rester investi dans les entreprises de la plus haute qualité offre aux investisseurs la meilleure chance de surmonter les turbulences et de ⁠tirer parti des opportunités qu'elles créent", a-t-il expliqué.

Aux valeurs, Berkshire Hathaway a fini pratiquement stable après avoir fortement reculé en séance après l'annonce par le groupe que Warren Buffett, son ancien directeur général, quitterait son poste de président pour devenir président émérite.

Les valeurs liées aux cryptoactifs comme Coinbase (+11,65%), Strategy (+16,38%) et Robinhood (+9,11%) ont fortement progressé dans le sillage d'une importante hausse du bitcoin (+5,9%), qui a franchi en séance le seuil des 80.000 dollars.

L'indice des semi-conducteurs a pris 2,77%, soutenu par Nvidia (+1,33%) et Intel (-0,18%).

(Claude Chendjou, avec la contribution de ​Stephen Culp, Niket Nishant et Tharuniyaa Lakshmi)