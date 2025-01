Wall Street: fin d'année 2024 sur une note négative information fournie par Cercle Finance • 02/01/2025 à 08:00









(CercleFinance.com) - Wall Street a terminé mardi sur une note négative une année de gains vigoureux, soutenus en particulier par l'engouement pour certains poids-lourds technologiques sur fond de révolution de l'intelligence artificielle (IA).



Le Dow Jones a ainsi cédé moins de 0,1% à 42.544, le S&P500 a perdu plus de 0,4% à moins de 5.882 et le Nasdaq Composite a reculé de 0,9% à 19.311 mardi, mais sur l'ensemble de 2024, les trois indices ont gagné respectivement 12,9%, 23,3% et 28,6%.



'La hausse des actions vers la fin de l'année a été favorisée par l'élection de Donald Trump qui a annoncé une politique plus favorable aux entreprises et des changements positifs en matière de fiscalité et de réglementation', expliquait fin décembre XTB.



'Depuis deux ans, la frénésie de l'IA est le principal élément moteur de la croissance du marché américain', mettait surtout en avant cette fintech, pointant l'envolée d'actions d'entreprises technologiques telles que Nvidia, Alphabet, Microsoft, Amazon et Tesla.



Selon elle, les investisseurs pariaient sur le fait que les entreprises technologiques, en particulier, gagneront encore plus à l'avenir, en investissant chaque année des centaines des milliards de dollars dans les infrastructures de l'IA.



'Si l'IA répond aux attentes et que les entreprises commencent à gagner encore plus grâce à elle, des valorisations aussi élevées sont justifiées. Mais, si l'avenir s'avère plus compliqué, les actions sont alors tout simplement chères', prévenait XTB.





