Wall Street et les cours du pétrole font du surplace alors que les investisseurs ont les yeux rivés sur SK Hynix et les tensions au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des cours pour tenir compte de l'ouverture du marché américain; commentaire d'un analyste au paragraphe 8)

* L'attention se porte sur l'entrée en bourse de SK Hynix aux États-Unis, prévue plus tard dans la journée de vendredi

* Les cours du pétrole restent modérés malgré la reprise des hostilités au Moyen-Orient

* Le yen se raffermit après les déclarations du ministre japonais des Affaires étrangères Katayama concernant le GPIF et les fonds de pension

* Wall Street affiche des résultats mitigés en début de séance

par Nell Mackenzie et Pete Schroeder

Les marchés boursiers mondiaux ont progressé vendredi, mais Wall Street a ouvert en ordre dispersé, l’enthousiasme lié à l’intelligence artificielle suscité par l’entrée en bourse de SK Hynix, géant sud-coréen des puces électroniques, ayant incité les investisseurs à ne pas tenir compte des représailles entre les États-Unis et l’Iran . L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI gagnait 0,16 % en début de séance, à 52 572,69 points, tandis que le S&P 500

.SPX restait pratiquement inchangé, progressant de seulement 0,06 % à 7 548,32 points. L'indice Nasdaq Composite .IXIC reculait de 0,25 %, à 26 141,32 points. Alors que la reprise des attaques réciproques a encore érodé le fragile cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran, en vigueur depuis trois semaines, les marchés ont globalement pris les événements au Moyen-Orient avec sérénité, même si les cours du pétrole et leur impact inflationniste sont de nouveau au centre des préoccupations des investisseurs.

LES INVESTISSEURS RÉSISTENT AUX RISQUES GÉOPOLITIQUES Les actions européennes ont affiché une évolution modérée vendredi, l’indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX progressant de 0,17 %, tout en restant en passe d’enregistrer une perte hebdomadaire qui pourrait mettre fin à une série de quatre semaines de hausses. L’indice MSCI, qui mesure les actions à l’échelle mondiale .MIWD00000PUS , a progressé de 0,22 %. Le marché obligataire et la devise japonais ont bondi après que la ministre des Finances, Satsuki Katayama, a déclaré vendredi que le gouvernement souhaitait étudier les moyens d’encourager les fonds de pension , y compris le Fonds de pension d’investissement du gouvernement, à augmenter leurs avoirs en actifs financiers nationaux. Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a augmenté de 1,22 point de base pour s’établir à 4,551 %. Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 s’apprêtaient à afficher une hausse de 5 % sur la semaine, soit la meilleure performance hebdomadaire depuis début mai. Mais à 76,25 dollars le baril, en baisse de 0,1 % sur la journée, le Brent a perdu la majeure partie des gains qu’il avait enregistrés lorsque le conflit a éclaté fin février. Le brut américain CLc1 a reculé de 0,39 % à 71,80 dollars le baril.

“Les cours du pétrole sont également restés remarquablement stables malgré le fait que le conflit se soit à nouveau étendu () à certains pays voisins”, a déclaré Carl Campus, économiste senior chez BMO, dans une note. “Bien que plusieurs facteurs puissent contribuer à empêcher une flambée plus importante… cela reflète peut-être simplement l’optimisme sous-jacent concernant les négociations en cours.” Tous les regards sont tournés vers l’entrée en bourse vendredi de SK Hynix aux États-Unis, après que la société a fixé jeudi le prix de ses American Depositary Receipts (ADR) à 149 dollars, levant ainsi environ 26,5 milliards de dollars, ce qui témoigne d’un fort engouement des investisseurs pour s’exposer à la chaîne d’approvisionnement de l’IA. Cette introduction en bourse phare, qui permettra de financer de nouvelles usines et de nouveaux équipements afin de répondre à la demande croissante de puces d’IA, devrait constituer la deuxième plus importante levée de fonds au monde après l’introduction en bourse record de SpaceX SPCX.O le mois dernier. Les actions de SK Hynix cotées aux États-Unis devraient bondir de 20 % lors de leurs débuts au Nasdaq, suite à cette levée de fonds de 26,5 milliards de dollars , ce qui témoigne d’un fort engouement pour les valeurs du secteur des semi-conducteurs malgré un récent recul.

Les actions sud-coréennes de SK Hynix ont plus que triplé cette année, propulsant l’indice de référence à des niveaux records et faisant du KOSPI le marché boursier majeur le plus performant au monde depuis le début de l’année 2025.

LE YEN SE RAFFERMIT Sur les marchés des changes, l’attention est restée focalisée sur le yen japonais JPY= , qui s’est nettement raffermi après les commentaires de Katayama , laissant entendre que les investisseurs japonais pourraient bénéficier d’un rapatriement de capitaux.

Il s’est finalement raffermi de 0,4 %, à 161,76 pour un dollar américain. Le yen, fragile, oscillait ces derniers jours autour de son plus bas niveau depuis 40 ans, les traders restant à l’affût d’une intervention officielle de Tokyo. FRX/ Par ailleurs, le dollar est resté globalement stable, les investisseurs attendant des catalyseurs pour évaluer l'évolution des taux d'intérêt américains. Les opérateurs tablent sur des hausses de 34 points de base pour l'année, mais cela pourrait changer en fonction des pressions inflationnistes liées à la guerre. L'indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises comprenant notamment le yen et l'euro, a reculé de 0,02 % à 100,89.