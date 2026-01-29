Wall Street en petite forme après la Fed

(AOF) - Les marchés actions américains ont clôturé sur une note prudente après la décision de politique monétaire de la Fed. Comme attendu, cette dernière a maintenu, à 10 voix contre 2, ses taux inchangés. Le Dow Jones a grappillé 0,02% à 49015 points et l’indice Nasdaq a pris 0,17% à 4 9015 points. Après avoir franchi le seuil symbolique des 7 000 points pour la première fois de son histoire en début de séance, l’indice élargi S&P 500 a finalement lâché 0,01% à 6978 points.

Starbucks a finalement lâché 0,59% à 95,16 dollars. La chaîne américaine de cafés a dévoilé mercredi des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, portés par un net redressement des ventes à périmètre comparable, tant aux Etats-Unis qu'à l'international. Une performance qui a ravivé l'espoir d'un retour à une croissance à deux chiffres des résultats. Sur son premier trimestre fiscal, clos le 28 décembre, le chiffre d'affaires net a progressé de 6%, à 9,9 Mds USD, dépassant le consensus de 9,7 Mds USD.

Les chiffres économiques du jour

Aucune statistique d'importance au menu du jour.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

GE Vernova

En 2025, le chiffre d'affaires de GE Vernova s'élève à 38,1 milliards de dollars, en hausse de 9% (en données GAAP et organiques), tiré par la croissance des segments de l'électrification et de l'énergie. Le résultat net ressort à 4,9 MdsUSD, soit une marge nette de 12,8%. Ce chiffre inclut un avantage fiscal de 2,9 MdsUSD lié à la reprise d'une provision pour dépréciation fiscale aux États-Unis.

RTX

RTX signe un contrat de 197 MUSD pour la reconnaissance aérienne en Pologne. L'équipementier de défense américain vient de franchir une étape stratégique en Europe de l'Est avec sa filiale Raytheon en signant ce contrat, portant sur la livraison de sept systèmes de reconnaissance intégrant de l'IA et de l'apprentissage automatique pour le traitement d'images à longue portée, de jour comme de nuit.