Elon Musk évoque une entrée en Bourse de SpaceX mi-juin, associée à son anniversaire et un alignement de planètes

Elon Musk à Washington, à Paris, le 19 novembre 2025. ( AFP / BRENDAN SMIALOWSKI )

Le fondateur de SpaceX envisage de faire coïncider l’introduction en Bourse de son entreprise cet été, en même temps que son anniversaire et un alignement de Jupiter et Vénus.

Le groupe de fusées et de satellites aimerait réaliser cette introduction, la plus massive de l'histoire, autour du moment où Jupiter et Vénus seront quasi alignés dans le ciel, un scénario qui se produira les 8 et 9 juin pour la première fois depuis trois ans , assure le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

Ce calendrier, incertain, souligne l'article, viserait aussi à se rapprocher du 54e anniversaire de l'homme le plus riche du monde, le 28 juin .

En décembre, Bloomberg rapportait que la levée boursière pourrait dépasser les 30 milliards de dollars . Déjà un record. Désormais, "SpaceX cherche à lever 50 milliards de dollars pour une valorisation d'environ 1.500 milliards, ce qui en ferait la plus importante introduction en Bourse, largement au-dessus des 29 milliards de Saudi Aramco en 2019", écrit le quotidien économique britannique.

La valorisation de l'entreprise, fondée en 2002 par Elon Musk, était estimée à 800 milliards de dollars fin 2025.

A titre de comparaison, l a somme totale levée lors des entrées en Bourse à Wall Street en 2025 a atteint 45,5 milliards de dollars, en hausse de 38% grâce au dynamisme de la tech et de l'intelligence artificielle (IA), selon le cabinet de conseil EY.

D'après le Financial Times , quatre banques sont impliquées dans l'opération: Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan Chase et Morgan Stanley. "Certains banquiers et investisseurs estiment qu'un calendrier en juin est trop serré", avertit le média, car SpaceX n'a pas encore notifié le régulateur américain, entre autres démarches.

Projet IA dans l'espace, diversifier les investisseurs

Le projet pourrait aussi être perturbé par l'imprévisibilité des marchés, l'impact des guerres douanières relancées par Donald Trump ainsi que son bras de fer sur les taux avec la Réserve fédérale, soulignent les professionnels interrogés par le quotidien britannique.

SpaceX, outil d'Elon Musk pour son ambition de coloniser Mars, développe aujourd'hui Starship, la plus grande fusée jamais conçue pour des voyages spatiaux habités. L'entreprise domine le marché des lancements avec ses fusées réutilisables et possède la plus grande constellation de satellites, Starlink. Elle projette désormais de bâtir des centres de données IA dans l'espace.

SpaceX est actuellement détenue par Elon Musk, aussi patron de Tesla et xAi, et par une multitude de fonds d'investissement. Alphabet , maison mère de Google, possède des parts.

En devenant une société cotée, SpaceX devrait diversifier ses investisseurs, dont des particuliers, et permettre à ses actionnaires de vendre plus facilement leurs parts en empochant une importante plus-value . En contrepartie, l'entreprise sera soumise à une plus grande transparence financière et pourrait subir une forte pression pour être rentable.