Wall Street en passe d'enregistrer des gains hebdomadaires, l'attention se portant sur les dernières nouvelles concernant l'accord au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sont en hausse: Dow Jones +0,26 %, S&P 500 +0,12 %, Nasdaq +0,07 %

* Dell bondit après avoir revu ses prévisions à la hausse

* Gap plonge après avoir revu ses prévisions de ventes à la baisse

* Les trois indices en passe de terminer le mois en hausse

(Mises à jour avant l'ouverture du marché) par Twesha Dikshit et Utkarsh Hathi

Les principaux indices de Wall Street s'apprêtaient à prolonger leurs gains vendredi, après avoir clôturé à des niveaux records lors de la séance précédente, les marchés attendant des précisions sur les informations selon lesquelles les États-Unis et l'Iran auraient conclu un accord. Des sources ont indiqué à Reuters que Washington et Téhéran avaient convenu de prolonger leur cessez-le-feu et de lever les restrictions sur le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz, mais que le président Donald Trump ne l'avait pas encore approuvé.

"Les marchés terminent le mois de mai avec un penchant pour le risque, portés par l'enthousiasme suscité par l'IA, la baisse des prix du pétrole et les attentes croissantes selon lesquelles les tensions entre les États-Unis et l'Iran pourraient rester contenues, grâce à un cadre de cessez-le-feu prolongé", a déclaré Bob Savage, responsable de la stratégie macroéconomique des marchés chez BNY.

"Dans le même temps, les banques centrales restent concentrées sur les risques d’inflation, les responsables de la BCE et de la Fed avertissant que les chocs d’offre et les anticipations d’inflation élevées pourraient maintenir les hausses de taux d’intérêt à l’ordre du jour à mesure que le sentiment de croissance s’améliore."

Les données économiques américaines publiées jeudi ont montré que l'inflation avait augmenté à son rythme le plus rapide depuis trois ans en avril, tandis que le PIB du premier trimestre a été révisé à la baisse pour s'établir à une hausse annuelle de 1,6 %.

À 8 h 10 (heure de l'Est), les E-minis Dow Jones YMcv1 gagnaient 134 points, soit 0,26 %, les E-minis S&P 500 EScv1 progressaient de 9,25 points, soit 0,12 %, et les E-minis Nasdaq 100 NQcv1 avançaient de 21,5 points, soit 0,07 %.

Les principaux indices de Wall Street ont connu une série record, portés par un regain d'optimisme autour de l'IA et une forte croissance des bénéfices, malgré les inquiétudes concernant l'impact de la guerre en Iran sur l'inflation et la croissance mondiale.

Dell DELL.N a bondi de 33,6 % avant l'ouverture, après avoir relevé jeudi ses prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année. Ses concurrents Hewlett Packard Enterprise HPE.N et Super Micro Computer SMCI.O ont progressé respectivement de 12,4 % et 7,7 %.

L'indice S&P 500 .SPX était en passe d'enregistrer une neuvième semaine consécutive de hausse, sa plus longue série de gains depuis décembre 2023. Le Dow Jones .DJI et le Nasdaq

.IXIC devaient également terminer la semaine en hausse. Les trois indices devraient afficher un deuxième mois consécutif de gains.

Les responsables de la banque centrale américaine ont déclaré ces derniers jours qu'il pourrait être justifié de relever les taux d'intérêt si l'inflation ne se calmait pas rapidement, tout en exprimant leur scepticisme quant à la capacité de l'IA à faciliter ce processus.

Les marchés monétaires s'attendent à ce que la Réserve fédérale maintienne ses taux d'intérêt inchangés jusqu'à la fin de l'année, certains anticipant toutefois une hausse de 25 points de base en décembre.

Les investisseurs suivront de près les déclarations des présidents de la Fed Anna Paulson, Neel Kashkari et Mary Daly tout au long de la journée afin d'évaluer l'orientation future de la politique monétaire.

Parmi les autres titres en mouvement, l'action Gap GAP.N a chuté de 15,5 % après que le distributeur de vêtements a revu à la baisse ses prévisions de ventes annuelles , tandis que celle d'American Eagle Outfitters AEO.N a reculé de 11,4 % après avoir maintenu inchangées ses prévisions de ventes comparables annuelles.

Okta OKTA.N a bondi de 10,3 % après que la société de vérification d'identité numérique a publié un chiffre d'affaires au premier trimestre supérieur aux attentes.