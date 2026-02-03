Wall Street en ordre dispersé, Walmart en vedette
information fournie par Zonebourse 03/02/2026 à 17:13
Le "shutdown" partiel du gouvernement fédéral américain a entraîné le report du rapport JOLTS sur les offres d'emploi de décembre, initialement programmé ce mardi.
Sur le front commercial, après l'annonce par Donald Trump d'un accord avec l'Inde, James Thom, Senior Investment Director - Asian Equities chez Aberdeen Investments, a commenté : "La forte baisse des droits de douane américains, ramenés de 50% à 18%, combinée à la récente conclusion d'un accord de libre-échange entre l'Inde et l'Union européenne, pourrait entraîner une amélioration sensible du sentiment des investisseurs et des perspectives de croissance, après une année 2025 décevante ". " Les secteurs exportateurs à forte intensité de main-d'oeuvre, tels que le textile, l'habillement, le cuir, la joaillerie, les jouets et le mobilier, figurent parmi les principaux bénéficiaires, en mesure de regagner des parts de marché face à des concurrents comme le Vietnam", détaille-t-il.
Sur le front des valeurs, Walmart ( 1,77%) est devenu ce mardi le premier distributeur à franchir le seuil des 1 000 MdUSD de capitalisation boursière. Le titre a touché un record à 126 USD, valorisant le groupe à 1 004 MdUSD.
PepsiCo ( 4,07%) a également le vent en poupe, le géant américain des sodas et des snacks ayant rassuré lors de sa publication trimestrielle. Il prévoit par ailleurs de réduire jusqu'à 15% les prix de ses marques phares aux États-Unis, en réponse aux préoccupations des consommateurs sur leur accessibilité.
Par ailleurs, entreprise de logiciels d'analyse de données à grande échelle Palantir ( 4,33%) n'est pas en reste après avoir dépassé les prévisions trimestrielles grâce à l'IA et à la demande gouvernementale.
En revanche, séance compliquée pour le laboratoire Pfizer (-3,32%) malgré avoir battu les attentes sur son BPA au 4e trimestre.
Sur le marché des matières premières, le cours du WTI avance de 1,47%.
