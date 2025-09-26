Wall Street en ordre dispersé, l'indice PCE conforme aux attentes en août

(AOF) - Les marchés actions américains évoluent en ordre dispersé après la publication des données sur l'indice PCE américain du mois d'août. Principal indicateur d'inflation surveillé par la Fed pour fixer sa politique monétaire, il a progressé de 2,7% le mois dernier, en rythme annuel, comme attendu, après +2,6% en juillet. Côté valeurs, Concentrix chute après la publication de ses résultats décevants au troisième trimestre et la révision de ses perspectives. Vers 17h30, le Dow Jones gagne 0,36%, à 46112 points, et le Nasdaq perd 0,22%, à 22 335 points.

Concentrix fléchit de 8,33%, à 50,41 dollars. La société américaine d'expérience client a déclaré des résultats en-dessous des attentes au troisième trimestre, qui s'accompagnent de prévisions médiocres pour la fin d'année. Le BPA non-GAAP s'élève à 2,78 dollars sur la période, contre 2,87 dollars un an plus tôt et un consensus de 2,86 dollars. Le chiffre d'affaires atteint 2,48 milliards de dollars, contre 2,39 milliards un an auparavant et des prévisions de 2,46 milliards de dollars.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice des prix PCE américain a progressé de 2,7% en août, en rythme annuel, comme attendu, après +2,6% en juillet. En rythme mensuel, il s'élève à +0,3% comme attendu, après +0,2% en juillet. En version core, il a augmenté de 2,9% en rythme annuel, conformément aux prévisions, après une hausse de 2,9% en juillet. Cette dernière mesure de l'inflation est très surveillée par la Fed.

Les revenus des ménages américains ont progressé de 0,4% en août, contre une hausse de 0,3% attendue, après une augmentation de 0,4% le mois précédent. En août, les dépenses ont connu une croissance de 0,6%, contre +0,5% prévu, et après une progression de 0,5%.

Au mois de septembre, l'indice de confiance des consommateurs américains calculé par l'Université du Michigan a reculé plus que prévu. Attendu en baisse de 58,2 à 55,4 points, cet indicateur est finalement retombé à 55,1 points. Il s'agit de son plus bas niveau depuis le mois de mai 2025. La baisse enregistrée ce mois a touché une large partie de la population, tous groupes confondus (âge, revenu, niveau d'études).

Les valeurs à suivre

Boeing

Turkish Airlines commande jusqu'à 75 Boeing 787 Dreamliners et s'engage à acheter davantage de 737 MAX Jets. Cette nouvelle commande permettra de soutenir plus de 123 000 emplois à travers les États-Unis. La compagnie aérienne turque a également annoncé son intention d'acheter jusqu'à 150 avions 737 MAX supplémentaires, ce qui constituera sa plus importante commande d'appareils monocouloirs Boeing une fois finalisée, soit un total de 225 appareils.

Costco

Costco Wholesale a fait état hier soir de résultats supérieurs aux attentes au titre de son quatrième trimestre. Le géant américain de la distribution a déclaré un bpa de 5,87 dollars, au-dessus du consensus (5,80 dollars), contre 5,15 dollars un an plus tôt. Les revenus ont totalisé quant à eux 86,2 milliards de dollars, en ligne avec les attentes du marché (86,06 milliards de dollars), après 79,7 milliards l'an passé à la même période.

Intel

En hausse de 8,87% hier, le titre Intel continue de progresser ce vendredi. La veille, l'action du fabricant de microprocesseurs avait été portée par des informations de Bloomberg révélant que le groupe aurait approché Apple dans le but d'obtenir un investissement de sa part. Aujourd'hui, le Wall Street Journal indique qu'Intel aurait également contacté le taïwanais TSMC dans le but d'obtenir des investissements ou des partenariats de fabrication.

Paccar

Paccar bondit. Le titre du fabricant de camions est soutenu par une décision de Donald Trump. Sur son réseau social Truth, le président des États-Unis a annoncé l'imposition des droits de douane supplémentaires de 25%, dès le 1er octobre, sur tous les " gros camions " fabriqués ailleurs dans le monde et importés aux États-Unis. Avec cette décision, Donald Trump souhaite protéger les constructeurs américains de poids lourds " de la concurrence extérieure déloyale ".