Wall Street en ordre dispersé, entre "tech" et pétrole

* Le Dow Jones gagne 0,46%, le S&P-500 quasi stable, le Nasdaq perd 0,64%

* Prises de bénéfice sur les valeurs pétrolières

* La "tech" continue de souffrir

par Sinéad Carew et Ragini Mathur

La Bourse de New York a fini vendredi en ordre dispersé et subi des pertes sur l'ensemble de la semaine, alors que les investisseurs analysent les conséquences des nombreux résultats d'entreprise publiés ces derniers jours, notamment dans le secteur technologique avec l'intelligence artificielle.

Soutenu par les prises de bénéfice sur les valeurs pétrolières après leur forte hausse des derniers jours en raison de l'escalade continue du conflit entre les Etats-Unis et l'Iran, l'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,46%, ou 235,60 points, à 51.947,25 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large et principale référence des investisseurs, a fini quasiment à l'équilibre avec un modeste gain de 3,68 points, soit 0,05% à 7.411,98 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC , à forte composante technologique, a reculé de son côté de 161,87 points, soit 0,64%, à 24.975,824 points.

Wall Street a souffert jeudi d'un mouvement de vente massif sur les grandes valeurs de la technologie après l'annonce mercredi soir par Alphabet GOOGL.O d'une hausse de ses dépenses d'investissement malgré le tarissement de ses liquidités.

Nouvelle illustration des doutes qui entourent le secteur de la "tech" avec l'avènement de l'intelligence artificielle, dans l'attente des résultats de Microsoft MSFT.O , Amazon.com

AMZN.O , Meta META.O et Apple AAPL.O , Intel INTC.O a chuté de 7,9%.

Le fabricant de semi-conducteurs a pourtant affiché des prévisions trimestrielles de chiffre d'affaires et de bénéfice supérieures aux attentes du marché, mais aussi une augmentation de ses dépenses au cours des deux prochaines années.

L'indice Philadelphia SE .SOX des semi-conducteurs a perdu 4,25%.

(Sinéad Carew à New York, Ragini Mathur et Avinash P à Bangalore, version française Bertrand Boucey)