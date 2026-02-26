Wall Street en ordre dispersé après les résultats de Nvidia

par Stephen Culp

La Bourse de New York a fini en ordre dispersé jeudi, seul le Dow Jones enregistrant une hausse modeste, au lendemain de la publication après-clôture des résultats trimestriels de Nvidia qui n'ont pas enthousiasmé les investisseurs, avec pour effet de plomber sur les valeurs technologiques, lesquelles avaient été cette semaine les catalyseurs de Wall Street.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,03%, ou 17,05 points, à 49.499,20 points.

Le S&P-500 .SPX , plus large, a perdu 37,27 points, soit 0,54%, à 6.908,86 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 273,69 points (1,18%) à 22.878,38 points.

Ces dernières semaines, les titres technologiques ont connu des mouvements en dents de scie, alternant entre confiance des investisseurs autour de l'intelligence artificielle (IA) et préoccupations à l'égard des répercussions négatives de l'IA sur certains secteurs et des retours sur investissement des dépenses massives déployées pour son développement.

Si les trois principaux indices de Wall Street devraient enregistrer de légers gains sur l'ensemble de la semaine, le S&P-500 et le Nasdaq devraient boucler février en baisse.

Les résultats trimestriels de Nvidia NVDA.O , publiés mercredi soir, ont été meilleurs qu'anticipé par les analystes, de même que les estimations pour le trimestre actuel communiqués par le poids lourd de l'IA.

Mais le fabriquant de semiconducteurs fait les frais de comparaisons en rythme annuel de moins en moins flatteuses, alors que la croissance de son chiffre d'affaires ralentit. Nvidia a terminé la séance en baisse de 5,5%.

"On dirait une gueule de bois Nvidia qui est spécifique à l'environnement de l'IA", a commenté Michael Green, stratégiste chez Simplify Asset Management à Philadelphie.

En repli ces dernières semaines, du fait des préoccupations sur les répercussions de l'IA, le secteur informatique

.SPLRCIS a progressé jeudi de 1,4%, aidé par la hausse de 4,0% de Salesforce CRM.N en dépit de prévisions inférieures aux attentes.

Les technologies .SPLRCT et les services de communication

.SPLRCL ont subi les plus forts replis. Les finances .SPSY ont été le secteur du S&P-500 le plus performant, avec une hausse de 1,3% dans le sillage des gains de JPMorgan Chase

JPM.N , Bank of America BAC.N et Wells Fargo WFC.N .

(Rédigé par Jean Terzian)