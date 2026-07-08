Wall Street en ordre dispersé après les commentaires de Trump sur l'Iran

par Noel Randewich

La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mercredi, seul le Nasdaq enregistrant une hausse, après que le président américain Donald Trump a déclaré que le cessez-le-feu avec l'Iran était "fini", des commentaires qui ont fait grimper les prix du pétrole et alimentent les craintes sur l'inflation.

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 1,09% à 52.348,39 points.

Le S&P-500 .SPX , plus large, a perdu 0,28% à 7.482,71 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 0,20% à 25.870,65 points.

S'exprimant lors du sommet de l'Otan en Turquie, quelques heures après que l'armée américaine a effectué des frappes en Iran, Donald Trump a dit ne plus être intéressé par des négociations de paix avec Téhéran, jetant une ombre supplémentaire sur le protocole d'accord signé en juin.

Il a prévenu également que les Etats-Unis allaient procéder à des frappes supplémentaires, avec pour effet de plonger dans le doute des investisseurs contraints depuis plusieurs mois de jongler entre les commentaires optimistes et les menaces du président américain à propos de l'Iran.

"La durée est ici la clé", a noté Rob Haworth, stratégiste chez U.S. Bank Wealth Management, à Seattle. "Combien de temps cela va-t-il se poursuivre ? Si nous constatons des dégâts aux infrastructures iraniennes, le marché pourrait avoir à prendre cela avec davantage de sérieux, parce qu'il y aurait vraisemblablement une réponse de l'Iran", a-t-il dit.

Dans le sillage des commentaires de Donald Trump, le prix du Brent LCOc1 a fini en hausse de 5,2%.

Le regain des tensions entre les Etats-Unis et l'Iran laisse entrevoir de possibles secousses à Wall Street, même si les principaux indices new-yorkais ont connu un deuxième trimestre très solide après avoir initialement plongé quand le conflit a été déclenché en février dernier.

Une flambée des prix du pétrole fait planer la menace d'un regain de l'inflation, ce qui compliquerait la politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed). Le compte-rendu de la réunion de juin de la banque centrale américaine, publié mercredi après-midi, met en exergue les préoccupations de l'institution à ce sujet.

Le Nasdaq a été porté mercredi par les gains de Broadcom

AVGO.O , qui a pris 4,8% après qu'Apple AAPL.O a annoncé prévoir de dépenser plus de 30 milliards de dollars dans le cadre d'un accord d'approvisionnement conclu avec le fabriquant de semi-conducteurs.

En revanche, parmi les géants technologiques, Microsoft

MSFT.O et Alphabet GOOGL.O ont cédé plus de 1% tandis que Meta Platforms META.O a reculé de 2%.

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suivants: NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(Rédigé par Jean Terzian)