 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Wall Street en ordre dispersé après les commentaires de Trump sur l'Iran
information fournie par Reuters 08/07/2026 à 22:29

par Noel Randewich

La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mercredi, seul le Nasdaq enregistrant une hausse, après que le président américain Donald Trump a déclaré que le cessez-le-feu avec l'Iran était "fini", des commentaires qui ont fait grimper les prix du pétrole et alimentent les craintes sur l'inflation.

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 1,09% à 52.348,39 points.

Le S&P-500 .SPX , plus large, a perdu 0,28% à 7.482,71 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 0,20% à 25.870,65 points.

S'exprimant lors du sommet de l'Otan en Turquie, quelques heures après que l'armée américaine a effectué des frappes en Iran, Donald Trump a dit ne plus être intéressé par des négociations de paix avec Téhéran, jetant une ombre supplémentaire sur le protocole d'accord signé en juin.

Il a prévenu également que les Etats-Unis allaient procéder à des frappes supplémentaires, avec pour effet de plonger dans le doute des investisseurs contraints depuis plusieurs mois de jongler entre les commentaires optimistes et les menaces du président américain à propos de l'Iran.

"La durée est ici la clé", a noté Rob Haworth, stratégiste chez U.S. Bank Wealth Management, à Seattle. "Combien de temps cela va-t-il se poursuivre ? Si nous constatons des dégâts aux infrastructures iraniennes, le marché pourrait avoir à prendre cela avec davantage de sérieux, parce qu'il y aurait vraisemblablement une réponse de l'Iran", a-t-il dit.

Dans le sillage des commentaires de Donald Trump, le prix du Brent LCOc1 a fini en hausse de 5,2%.

Le regain des tensions entre les Etats-Unis et l'Iran laisse entrevoir de possibles secousses à Wall Street, même si les principaux indices new-yorkais ont connu un deuxième trimestre très solide après avoir initialement plongé quand le conflit a été déclenché en février dernier.

Une flambée des prix du pétrole fait planer la menace d'un regain de l'inflation, ce qui compliquerait la politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed). Le compte-rendu de la réunion de juin de la banque centrale américaine, publié mercredi après-midi, met en exergue les préoccupations de l'institution à ce sujet.

Le Nasdaq a été porté mercredi par les gains de Broadcom

AVGO.O , qui a pris 4,8% après qu'Apple AAPL.O a annoncé prévoir de dépenser plus de 30 milliards de dollars dans le cadre d'un accord d'approvisionnement conclu avec le fabriquant de semi-conducteurs.

En revanche, parmi les géants technologiques, Microsoft

MSFT.O et Alphabet GOOGL.O ont cédé plus de 1% tandis que Meta Platforms META.O a reculé de 2%.

Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes

suivants: NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(Rédigé par Jean Terzian)

Valeurs associées

ALPHABET-A
361,9200 USD NASDAQ -1,39%
APPLE
313,3900 USD NASDAQ +0,88%
BROADCOM
388,6900 USD NASDAQ +4,83%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
52 348,39 Pts Index Ex -1,09%
META PLATFORMS
603,1200 USD NASDAQ -2,02%
MICROSOFT
383,3400 USD NASDAQ -1,41%
NASDAQ Composite
25 870,65 Pts Index Ex +0,20%
Pétrole Brent
78,85 USD Ice Europ -0,79%
S&P 500 INDEX
7 482,71 Pts CBOE -0,28%
USA BENCHMARK 10A
4,647 Rates +1,85%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 09.07.2026 06:00 

    * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe : * AIRBUS ... Lire la suite

  • Graham Platner, candidat au Sénat pour l'Etat du Maine, prend la parole lors d'un meeting électoral à Portland, dans le Maine, le 17 mai 2026 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JOE RAEDLE )
    Accusé de viol, un important candidat démocrate renonce à la course au Sénat américain
    information fournie par AFP 09.07.2026 03:29 

    Le démocrate américain Graham Platner a annoncé mercredi renoncer à briguer un siège au Sénat après des accusations de viol, qu'il dément, mais qui ont entraîné de nombreux appels à se retirer de cette course cruciale pour la majorité au Congrès. "Nous suspendons ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump au sommet de l'Otan à Ankara, le 8 juillet 2026 en Turquie ( AFP / SAUL LOEB )
    Sommet de l'Otan: Trump oublie la colère, joue l'unité avec les alliés
    information fournie par AFP 09.07.2026 02:23 

    "Beaucoup d'amour dans la pièce", selon Donald Trump: les alliés de l'Otan ont affiché leur unité mercredi à Ankara, à l'issue d'un sommet au cours duquel le président américain a alterné virulentes attaques et un ton extraordinairement conciliant. Dans leur déclaration ... Lire la suite

  • Des personnes en deuil portent le cercueil d'Ali Khamenei, le défunt guide suprême iranien, au mausolée de l'imam Ali à Najaf, en Irak, le 8 juillet 2026 ( AFP / Hussein FALEH )
    L'Iran va inhumer l'ayatollah Khamenei, épilogue de six jours de cérémonies
    information fournie par AFP 09.07.2026 01:48 

    L'Iran va inhumer jeudi l'ayatollah Ali Khamenei, à l'issue de six jours qui auront vu la dépouille du guide suprême traverser de hauts lieux du chiisme dans le pays et l'Irak voisin, des cérémonies dont son fils et successeur a jusqu'ici été absent. Tué le 28 ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
78,84 -0,81%
CAC 40
8 252,66 -2,18%
Or
4 062,58 -0,38%
EUR/USD SPOT
1,1426 +0,07%
2CRSI
32,42 -10,93%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank