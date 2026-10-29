Wall Street en ordre dispersé, Alphabet ravive les inquiétudes autour de l'IA

Les marchés américains ont cédé du terrain jeudi, pénalisés par la chute d'Alphabet et les nouvelles déceptions dans les logiciels, qui ont ravivé les inquiétudes concernant la rentabilité des investissements dans l'intelligence artificielle après trois séances de répit. Les résultats d'entreprises ont toutefois provoqué une importante rotation sectorielle, permettant aux valeurs défensives de largement surperformer les géants technologiques, dans un contexte de statistiques économiques toujours solides. Dans ce contexte, le S&P 500 recule de 0,30% à 7 720,4 points, le Dow Jones de 0,25% à 52 342,6 points et le Nasdaq 100 plonge de 1,38% à 29 402,5 points, tandis que le Russell 2000 et le S&P 500 équipondéré ont terminé en hausse.

La principale déconvenue est venue d'Alphabet (-13%), qui a pourtant enregistré une croissance de 25% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, à 127,6 MdsUSD. Les investisseurs ont surtout retenu des revenus publicitaires inférieurs aux attentes, notamment dans son coeur de métier, la recherche en ligne, où l'essor de l'IA commence à soulever des questions sur la monétisation des requêtes. La croissance spectaculaire de Google Cloud, dont les revenus ont plus que doublé à 30,7 MdsUSD, n'a pas suffi à rassurer, d'autant que les investissements ont dépassé les attentes pour atteindre 51,4 MdsUSD sur le trimestre, faisant basculer le cash-flow libre à -9,1 MdsUSD.

Les éditeurs de logiciels ont également subi une sévère correction, avec ServiceNow (-27%) et Fortinet (-26%) particulièrement malmenés après leurs publications trimestrielles. Les investisseurs ont sanctionné des perspectives jugées insuffisantes malgré des résultats globalement solides, sur fond d'interrogations persistantes concernant la concurrence des nouveaux outils d'IA.

La défiance s'est également propagée aux semi-conducteurs, après des résultats de Samsung accueillis froidement en Corée du Sud. Micron (-5%), Nvidia (-1%) et AMD (-2%) reculent, tandis que Marvell Technology plonge de 14% après des informations de Bloomberg évoquant un possible rachat du spécialiste des équipements optiques Lumentum ( 1%).

Les déceptions ne se limitent toutefois pas à la technologie, puisque Caterpillar (-9%) a également été sanctionné malgré des bénéfices supérieurs aux attentes et un carnet de commandes record. Les investisseurs s'inquiètent notamment de ses perspectives de croissance et de sa dépendance grandissante aux investissements dans les centres de données.

Le reste de Wall Street a néanmoins mieux résisté, avec une nette rotation vers l'immobilier ( 2,2%), la santé ( 2,0%) et les biens de consommation courante ( 1,6%), alors que les services de communication (-6,7%) et la technologie (-1,2%) ferment la marche.

Sur le front macroéconomique, l'économie américaine continue pourtant de faire preuve d'une remarquable résilience. Le PIB a progressé de 3,4% en rythme annualisé au troisième trimestre, contre 3,2% attendus, porté notamment par une consommation des ménages en hausse de 3,8%. L'inflation PCE a parallèlement accéléré à 3,6% sur un an en septembre, conformément aux attentes, tandis que sa composante sous-jacente atteint 3,1%, confortant ainsi les anticipations d'une nouvelle hausse des taux de la Fed en décembre.

L'attention se tourne désormais vers les résultats d'Amazon, d'Intel et de Sandisk, attendus après la clôture, qui apporteront de nouveaux indices sur la vigueur de la demande en cloud et en mémoires, deux segments au coeur des investissements dans l'IA.