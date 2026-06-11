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Wall Street en légère hausse grâce au rebond du secteur des semi-conducteurs, l'attention se porte sur le Moyen-Orient
information fournie par Reuters 11/06/2026 à 16:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en hausse: Dow Jones +0,90%, S&P 500 +0,81%, Nasdaq +1,07%

* Les valeurs du secteur des logiciels sous pression

* Oracle recule après avoir annoncé des prévisions de dépenses supérieures aux estimations

* Les prix à la production de mai augmentent plus que prévu

(Mises à jour après l'ouverture du marché) par Joel Jose et Twesha Dikshit

Les principaux indices de Wall Street ont légèrement progressé jeudi, les investisseurs recherchant des opportunités parmi les valeurs technologiques malmenées et suivant de près l'évolution du conflit au Moyen-Orient.

Les fabricants de puces électroniques ont rebondi après que la vague de ventes de mercredi a fait chuter les principaux indices de Wall Street de plus de 1% et entraîné les valeurs technologiques en territoire de correction, soit une baisse de 10% par rapport à leur plus haut historique.

Intel INTC.O a bondi de 10%, tandis que Nvidia NVDA.O et Micron Technology MU.O ont progressé respectivement de 1,3% et 2,4%. L'indice technologique S&P 500 .SPLRCT a progressé de 1,4%, tandis que l'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a progressé de 4,5%.

Les actions d'Oracle ORCL.N ont chuté de 12,5% après que la société a annoncé des prévisions de dépenses d'investissement pour l'exercice 2027 supérieures aux estimations de Wall Street. Les actions du secteur des logiciels

.SPLRCIS ont subi des pressions, reculant de 2,2%.

Applovin APP.O et Atlassian TEAM.O ont chuté d'environ 3% chacun, tandis que Servicenow NOW.O , Salesforce CRM.N et Adobe ADBE.O ont reculé de 2,2% à 3%.

Le président américain Donald Trump a déclaré que Washington frapperait l'Iran "très fort ce soir" et prendrait bientôt le contrôle des infrastructures et des marchés pétroliers et gaziers de ce pays du Moyen-Orient. Les cours du pétrole ont légèrement augmenté. O/R

"C'est (l'avertissement de Trump) une perspective assez inquiétante pour le marché, mais ce que nous observons ici, c'est un marché qui a peut-être été largement survendu ces derniers jours. C'est pourquoi nous assistons à une sorte de rebond", a déclaré Phil Blancato, stratège en chef des marchés chez Osaic Wealth.

À 9h56 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI gagnait 450,39 points, soit 0,90%, à 50.371,57, le S&P 500 .SPX gagnait 58,67 points, soit 0,81%, à 7.325,66 et le Nasdaq Composite .IXIC gagnait 267,93 points, soit 1,07%, à 25.437,44.

Le S&P 500 a reculé d'environ 4% depuis qu'il a atteint un record de clôture début juin ,les investisseurs étant préoccupés par les valorisations élevéesdes valeurs technologiques et le resserrement de la politique monétaire, le conflit au Moyen-Orient alimentant les pressions inflationnistes.

Dix des onze principaux secteurs du S&P 500 étaient dans le vert, les valeurs industrielles menant la hausse.

Le secteur des services de communication .SPLRCL a reculé de 1,5%, Alphabet GOOGL.O et Meta META.O ayant chacune perdu près de 2%.

Les données ont montré que les prix à la production aux États-Unis ont augmenté plus que prévu en mai, enregistrant leur plus forte hausse annuelle depuis plus de trois ans.

Par ailleurs, le nombre d'Américains ayant déposé une demande d'allocations chômage a légèrement augmenté la semaine dernière.

La Réserve fédérale devrait, selon les prévisions, maintenir ses taux d'intérêt inchangés lors de sa réunion de politique monétairela semaine prochaine, les investisseurs tablant sur au moins une hausse de 25 points de base d'ici la fin de l'année.

L'entrée en bourse très attendue vendredi de SpaceX, la société d'Elon Musk, dont la valorisation devrait s'élever à 1.750 milliards de dollars, pourrait également mettre à l'épreuve la reprise observée cette année, qui a à plusieurs reprises propulsé les actions à des niveaux records.

Par ailleurs, la Banque mondiale a revu à la baisse ses prévisions de croissance mondiale pour 2026 en invoquant la guerre au Moyen-Orient, estimant que la croissance pourrait ralentir à seulement 1,3% si les perturbations de l'approvisionnement énergétique s'avéraient plus graves et s'accompagnaient de tensions importantes sur les marchés financiers.

Parmi les autres titres en vue, Navan NAVN.O a bondide 16,5% après que l'agence de réservation de voyages d'affaires a revu à la hausse ses prévisions annuelles de chiffre d'affaires et de résultat d'exploitation mercredi.

Les titres en hausse ont dépassé les titres en baisse dans un rapport de 3,27 pour 1 à la Bourse de New York et de 2,11 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 9 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 7 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 86 nouveaux plus hauts et 86 nouveaux plus bas.

Semi-conducteurs

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ALPHABET-A
350,0900 USD NASDAQ -1,76%
APPLOVIN RG-A
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ATLASSIAN RG-A
91,1200 USD NASDAQ -0,46%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
50 236,80 Pts Index Ex +0,64%
INTEL
118,3101 USD NASDAQ +10,53%
META PLATFORMS
563,8800 USD NASDAQ -1,24%
MICRON TECHNOLOGY
925,7500 USD NASDAQ +3,80%
NASDAQ Composite
25 418,01 Pts Index Ex +0,99%
NAVAN RG-A
23,3100 USD NASDAQ +11,69%
NVIDIA
203,1200 USD NASDAQ +1,35%
ORACLE
180,215 USD NYSE -11,46%
S&P 500
7 316,70 Pts CBOE +0,68%
S&P 500 INDEX
7 316,70 Pts CBOE +0,68%
SALESFORCE
168,458 USD NYSE -1,49%
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