Wall Street en légère hausse avec un repli des rendements obligataires

Un panneau indiquant « Wall Street » est visible devant la Bourse de New York (NYSE), à New York.

par Chuck Mikolajczak et Johann M Cherian

La Bourse de ‌New York a fini en légère hausse jeudi, effaçant des pertes initiales, alors que les rendements des bons du Trésor américain se ​sont repliés dans l'après-midi à la suite de commentaires d'un responsable de la Réserve fédérale (Fed) ayant apaisé les craintes d'une nouvelle hausse des taux en octobre.

L'indice Dow Jones a gagné 0,04%, ou 20,69 points, à 50.926,74 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 14,94 points, soit 0,20%, ​à 7.666,48 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 10,53 points (0,04%) à 26.871,60 points.

Des données publiées en début de journée ont mis en exergue les pressions persistantes sur ​les prix et la solidité de l'économie américaine, rendant crédible la ⁠perspective d'une nouvelle hausse des taux de la Fed et contribuant dans un premier temps à la hausse des rendements obligataires.

Selon ‌une enquête privée, l'activité manufacturière aux Etats-Unis a ralenti en septembre et les prix des intrants ont grimpé. Un rapport distinct publié par le département américain du Travail indique que le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage ​a été inférieur au consensus.

Les bons du Trésor ‌américain à 10 ans ont alors atteint un pic de 24 ans, après avoir enregistré sur ⁠la période juillet-septembre leur plus forte hausse trimestrielle depuis 1994.

Mais les rendements obligataires ont effectué le mouvement inverse à la suite de commentaires du vice-président de la Fed, Philip Jefferson, qui a laissé entendre que la banque centrale américaine pourrait faire preuve de patience avant de ⁠relever ses taux, après la ‌hausse du coût d'emprunt opérée en septembre.

Traditionnellement influencé par les perspectives pour la politique monétaire, le rendement des ⁠bons du Trésor américain à 2 ans a chuté de près de dix points, soit un recul sans précédent depuis août 2025.

Disant ‌s'attendre à "davantage de volatilité" sur le marchés obligataire et des actions, Scott Welch, directeur des investissements de Certuity dans ⁠le Maryland, a déclaré que "tout le monde s'ajuste à la nouvelle normalité".

"Il n'y a rien de ⁠particulièrement effrayant sur les marchés en ‌ce moment, c'est juste un peu différent par rapport aux dernières années et cela demande quelques ajustements".

D'après FedWatch de CME, les marchés ​misent désormais à seulement 28,2% sur l'hypothèse d'une nouvelle hausse des taux ‌lors de la réunion d'octobre de la Réserve fédérale, contre 68,6% plus tôt cette semaine.

Reste que les prix élevés du pétrole continuent de faire planer des craintes ​à propos de l'inflation. Le prix du baril de Brent s'est établi à plus de 4 dollars après que la Chine a annoncé suspendre ses exportations, avec pour effet d'alimenter les préoccupations sur l'approvisionnement mondial en énergie.

Cela a profité au secteur de l'énergie, qui ⁠a pris 1,9% en séance, soit les gains les plus importants parmi les secteurs majeurs du S&P-500. Les technologies ont également fini dans le vert, en hausse de 0,8%.

A noter, côté valeurs, Micron Technology a gagné 3% après avoir communiqué des prévisions supérieures aux attentes.

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(Rédigé par Jean Terzian)