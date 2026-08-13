Wall Street en hausse timide après les chiffres des prix à la production

La Bourse de New York devrait ouvrir en hausse jeudi après la publication de chiffres des prix à la production qui suggèrent un ralentissement de l'inflation, ce qui, aux yeux des investisseurs, éloigne la perspective d'un prochain resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine.

Une demi-heure avant le coup d'envoi des échanges, les contrats à terme sur les principaux indices boursiers avancent de 0,1% à 0,3%, laissant entrevoir un début de séance dans le vert.

Le ralentissement de l'inflation se confirme

Sur le front des statistiques, un rapport publié une heure avant l'ouverture a montré que les prix à la production aux Etats-Unis avaient augmenté de seulement 0,2% au mois de juillet, freinés par un repli des prix de l'alimentation et du carburant, confirmant une meilleure maîtrise de l'inflation.

Au total, la hausse des prix producteurs ressort à 4,7% sur un an le mois dernier alors que le consensus tablait sur 4,9%. Ce chiffre marque par ailleurs une nette décélération par rapport à juin, lorsqu'il avait atteint 5,5%.

Ces données, qui suggèrent un reflux graduel mais toujours bienvenu de l'inflation, ont rassuré les investisseurs quant à la possibilité que la Fed renonce à relever ses taux cette année, ce qui permet aux rendements obligataires de se détendre et aux marchés d'actions de se raffermir.

La publication, mercredi, d'un indice "CPI" des prix à la consommation aux Etats-Unis inférieur aux attentes avait déjà soutenu les indices boursiers.

Ajoutant à l'optimisme ambiant, des données distinctes communiquées dans la journée indiquent que les inscriptions hebdomadaires au chômage avaient augmenté de 9 000 à 209 000 la semaine passée, au-dessus du consensus qui les attendait à 202 000, ce qui atténue là encore la pression en faveur d'une remontée rapide des taux d'intérêt aux Etats-Unis.

La probabilité d'une hausse des taux diminue

A la suite de la publication de ces indicateurs, les marchés n'estiment plus qu'à 32% la probabilité d'une hausse de taux de 25 points de base de la Réserve fédérale en septembre contre une estimation de près de 41% la veille et de 55% il y a une semaine.

Plusieurs responsables de la banque centrale doivent en outre intervenir en public dans la journée, parmi lesquels Beth Hammack, la présidente de la Fed de Cleveland, et Tom Barkin, le patron de l'antenne de Richmond.

Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor à dix ans, qui évolue en fonction des prévisions de taux d'intérêt, recule à 4,6640% à la suite des chiffres des prix producteurs.

Le dollar fléchit face à l'euro, qui remonte au-delà de 1,1540 dans le sillage des derniers indicateurs économiques.

Le brut évolue en net repli, les traders prenant à la fois en compte l'absence d'escalade militaire immédiate au Moyen-Orient, la baisse des prévisions de la demande mondiale par l'Agence internationale de l'énergie (AIE) et la forte hausse des stocks américains annoncée hier.

Le WTI lâche actuellement 2,4% à moins de 81,3 dollars.

Dans l'actualité des résultats de sociétés, Cisco décroche de plus de 7% en cotations avant-Bourse après avoir dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et des perspectives encourageantes, mais ses prises de commandes auprès des hyperscalers étaient jugées un peu décevantes par les analystes.