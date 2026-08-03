Wall Street en hausse, soutenue par la chute du pétrole

Un opérateur à la Bourse de New York, le 14 juillet 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a ouvert en hausse lundi, débutant une semaine chargée en données économiques par une bonne nouvelle sur le front du pétrole, Donald Trump ayant annoncé une reprise des pourparlers avec l'Iran.

Dans les premiers échanges, le Dow Jones avançait de 0,53%, l'indice Nasdaq prenait 0,31% et l'indice élargi S&P 500 s'octroyait 0,33%.

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