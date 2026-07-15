Un panneau indiquant « Wall Street » devant la Bourse de New York (NYSE), à New York

par Stephen Culp et Avinash P

La Bourse de ‌New York a fini en hausse mardi, alors que les résultats trimestriels solides publiés par plusieurs banques américaines et des ​données rassurantes sur l'inflation ont compensé les préoccupations liées au regain des hostilités entre les Etats-Unis et l'Iran.

L'indice Dow Jones a gagné 0,02%, ou 10,02 points, à 52.508,66 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 28,55 points, soit 0,38%, à 7.543,89 points.

Le ​Nasdaq Composite a avancé de son côté de 233,83 points (0,90%) à 26.107,01 points.

Des données publiées dans la journée par le département américain du Travail montre que ​l'inflation aux Etats-Unis s'est atténuée plus qu'attendu en juin, principalement ⁠en raison du recul des prix de l'énergie à la suite d'avancées dans les négociations de paix entre Washington ‌et Téhéran.

Mais la reprise des hostilités entre les deux pays, ces derniers jours, a provoqué un rebond des prix du pétrole, affectés depuis février dernier par le conflit au Moyen-Orient et la ​fermeture du crucial détroit d'Ormuz.

Les marchés financiers ‌misent désormais à 83,4% sur des taux d'intérêt inchangés lors de la réunion de ⁠juillet de la Réserve fédérale (Fed), contre 58,3% lundi, avant la publication du rapport sur les prix à la consommation.

Une hausse des taux de 25 points de base est anticipée d'ici la fin de l'année, selon des données FedWatch de CME.

Le ⁠président de la Fed, Kevin ‌Warsh, a été mardi auditionné par une commission du Congrès américain pour la première fois depuis ⁠sa nomination à la tête de la banque centrale. Il a expliqué les projets de la Réserve fédérale pour contrôler ‌les pressions inflationnistes, sur fond de hausse des prix énergétiques et de craintes d'un regain de l'inflation.

"Il ⁠semble que le rapport sur l'inflation a affaibli l'hypothèse que la Fed relève les ⁠taux d'intérêt", a commenté Chuck ‌Carlson, directeur général de Horizon Investment Services, à Hammond dans l'Indiana. "Cela met la Fed un peu à l'abri, pour le moment", ​a-t-il ajouté. "(Kevin Warsh) dit que l'on peut ramener l'inflation à la ‌baisse, et c'est ce voulait entendre que les gens auxquels il s'adressait".

La saison des résultats trimestriels a été lancée par de grandes banques américaines, ​qui ont publié des résultats solides.

Goldman Sachs a pris 9% après avoir dépassé les attentes, profitant notamment de l'incertitude géopolitique pour renforcer ses activités de trading. JPMorgan Chase et Bank of America ont également progressé, respectivement de 2,5% ⁠et 1,9%, après avoir communiqué des bénéfices supérieurs au consensus.

A noter également, la dégringolade d'IBM, qui a cédé 25,2% après avoir prévenu que son chiffre d'affaires trimestriel serait inférieur aux attentes de Wall Street.

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(version française Jean Terzian)