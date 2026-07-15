L'Europe vue en légère baisse, focus sur le Moyen-Orient et les résultats d'entreprises

Un trader travaille à son bureau chez CMC Markets, dans la City de Londres

par Diana Mandia

Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse mercredi à l'ouverture, les investisseurs restant sur leurs ‌gardes face à la poursuite des hostilités entre Washington et Téhéran au Moyen-Orient et dans l'attente de la première vague de résultats d'entreprises.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait perdre 0,21% à l'ouverture.

Les contrats ​à terme signalent une baisse de 0,38% pour le Dax à Francfort, de 0,33% pour le FTSE de la Bourse de Londres et de 0,3% pour le Stoxx 600.

La tension ne faiblit pas au Moyen-Orient: Washington a rétabli mardi le blocus des ports iraniens et l'armée américaine a lancé dans la nuit une nouvelle salve de frappes contre l'Iran, auxquelles Téhéran a riposté en visant des cibles américaines en Jordanie, à Bahreïn et au ​Koweït.

La reprise des hostilités entre les États-Unis et l'Iran remet de plus en plus en cause le protocole d'accord signé entre les deux pays en juin dans le but de progresser vers une paix durable dans la région, et restreint à nouveau la navigation dans le détroit d'Ormuz, ce ​qui exerce une nouvelle pression sur le marché de l'énergie.

Les cours du brut ont clôturé mardi à leur ⁠plus haut niveau depuis le 12 juin et progressent légèrement mercredi sur les marchés asiatiques.

Le Brent, référence mondiale du marché, avance de 0,94% à 85,53 dollars le baril vers 07h30 GMT et le ‌brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagne 0,66% à 79,86 dollars.

La séance sera en outre marquée par la publication des résultats de certaines entreprises européennes de premier plan, parmi lesquelles figure notamment le fournisseur néerlandais d'équipements pour semi-conducteurs ASML, qui seront examinés à la loupe dans un contexte d'incertitude quant à la pérennité des bénéfices spectaculaires de ce ​secteur clé pour le développement de l'IA.

Les investisseurs continuent également d'analyser les répercussions du ‌ralentissement de l'inflation américaine, qui a permis aux opérateurs de réduire considérablement leurs paris sur une hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale (Fed) ce ⁠mois-ci, même si ce soulagement ne sera probablement que temporaire si les tensions dans le détroit d'Ormuz s'aggravent.

Dans la zone euro, la Banque centrale européenne (BCE) ne prévoit pour l'instant aucun effet de second tour lié à la guerre mais surveille de près les répercussions indirectes du conflit sur les prix, a déclaré Martin Kocher, membre du Conseil des gouverneurs, dans un entretien accordé au journal économique allemand Börsen-Zeitung.

Les données en provenance de la Chine ⁠sont également à l'ordre du jour, le produit ‌intérieur brut (PIB) de la deuxième économie mondiale ayant progressé de 4,3% au deuxième trimestre, un chiffre inférieur aux prévisions des analystes, alors que la faiblesse de la demande ⁠intérieure et le choc pétrolier lié à la guerre en Iran l'ont emporté sur une production et des exportations plus fortes.

LES VALEURS A SUIVRE : [L8N43G1YO]

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en hausse mardi, alors que ‌les résultats trimestriels solides publiés par plusieurs banques américaines et des données sur l'inflation ont compensé les préoccupations liées au regain des hostilités entre les Etats-Unis et l'Iran.

L'indice Dow Jones a gagné ⁠0,02%, le S&P-500, plus large, a pris 0,38%, et le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 0,90%.

Goldman Sachs a pris 9% après ⁠avoir dépassé les attentes, profitant notamment de l'incertitude géopolitique ‌pour renforcer ses activités de trading. JPMorgan Chase et Bank of America ont également progressé, respectivement de 2,5% et 1,9%, après avoir communiqué des bénéfices supérieurs au consensus.

Le groupe de services informatiques IBM a en revanche plongé ​de 25,2% après avoir prévenu que son chiffre d'affaires trimestriel serait inférieur aux attentes, les clients réorientant de plus en ‌plus leurs investissements vers les infrastructures d'IA, au détriment des budgets consacrés aux logiciels traditionnels.

EN ASIE

L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo progresse mercredi dans le sillage de Wall Street, tandis que le Kospi de la Bourse de Séoul bondit de plus ​de 6%, le ralentissement inattendu de l'inflation américaine ayant tempéré les anticipations de hausses des taux d'intérêt.

Les actions chinoises évoluent en ordre dispersé, les investisseurs faisant abstraction des chiffres décevants du PIB pour se tourner vers les secteurs traditionnels, tandis que le ralentissement de la hausse des valeurs du secteur des semi-conducteurs pèse sur la technologie.

L'indice CSI 300 des grandes capitalisations de Chine continentale gagne 0,26% tandis que le SSE Composite de Shanghaï ⁠est en légère baisse (-0,06%).

La Bourse de Hong Kong prend 1,35%.

Zhiwei Zhang, chef économiste chez Pinpoint Asset Management, doute que la réunion du Politburo laisse présager un creusement du déficit budgétaire afin de stimuler la demande intérieure, étant donné que les exportations restent pour l'instant solides.

"Le gouvernement semble réticent à dépenser les ressources budgétaires et à accroître la dette", dit-il.

TAUX / CHANGES

Les taux des obligations américaines sont en légère hausse mercredi, après que les chiffres de l'inflation ont provoqué un net recul la veille.

Le rendement des Treasuries à dix ans gagne 1,3 point de base à 4,5975% et celui du titre à deux ans avance d'un point de base à 4,2018%.

Le dollar perd 0,12% face à un panier de devises de référence et l'euro gagne 0,17% à 1,1438 dollar.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 15 JUILLET :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

EZ 09h00 Production industrielle mai

- sur un mois 0,2% 0,1%

- sur un an -0,5% 0,3%

USA 12h30 Prix à la production juin

- sur un mois 0,0% 1,1%

- ​sur un an 6,2% 6,5%

USA 12h30 Empire State juillet 8,80 5,70

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)