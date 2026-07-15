Defiance lance le premier ETF européen dédié à la photonique

Intelligence artificielle (Crédits: Adobe Stock)

Le spécialiste américain des ETF thématiques Defiance poursuit son expansion sur le marché européen avec le lancement de l'ETF Defiance Photonics UCITS (ticker : PHOT), présenté comme le premier fonds coté en Europe entièrement consacré à la photonique.

Coté à la Bourse de Londres et à Borsa Italiana, avec une réplication sur Xetra, ce nouveau véhicule affiche des frais courants de 0,69%. Il s'agit du cinquième lancement de l'émetteur depuis son arrivée sur le marché des ETF Ucits européens au début de l'année.

Une technologie au cœur du cycle d'investissement en IA

Le fonds vise à capter la valeur créée par les entreprises qui conçoivent, produisent et commercialisent des technologies optiques permettant de générer, transporter et traiter des données au moyen de la lumière plutôt que de l'électricité. Selon des estimations de JPMorgan citées par Defiance, les dépenses mondiales consacrées à l'intelligence artificielle et aux infrastructures de centres de données pourraient dépasser 5.000 milliards de dollars d'ici 2030, une dynamique qui redessine l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement technologique, de l'énergie et du refroidissement à la mémoire et aux réseaux avancés.

Dans ce contexte, la photonique apparait progressivement comme un maillon stratégique des infrastructures d'IA. Les architectures de calcul massif exigent une circulation continue et massive de données entre puces, serveurs et racks. En effet, la photonique est la science et la technologie permettant de transmettre des données sous forme d'impulsions de lumière laser dans la fibre optique, par opposition aux signaux électriques dans des câbles en cuivre.

Ainsi, à mesure que les clusters d'entraînement grossissent et que les charges d'inférence se multiplient, le transport de l'information devient un point de tension critique, tant en matière de bande passante que de latence, de consommation énergétique ou de dissipation thermique.

Les interconnexions optiques permettraient de répondre à ces contraintes en acheminant davantage de données sur de plus longues distances que le cuivre, tout en réduisant la consommation d'énergie par bit transmis.

Un marché en expansion

Les chiffres de marché confirment l'ampleur du basculement. Selon le cabinet LightCounting, le marché des interconnexions optiques pour centres de données a atteint 15,5 milliards de dollars en 2025 et pourrait dépasser 34 milliards de dollars d'ici 2030, avec un taux de croissance annuel moyen de 17%.

Sur le segment de la photonique sur silicium stricto sensu, le marché mondial est évalué à 2,2 milliards de dollars en 2025, et devrait atteindre près de 11,8 milliards de dollars d'ici 2035, soit un TCAC de 18,1%.

Selon une étude de Mordor Intelligence, le marché de la photonique sur silicium devrait s'étendre de 3,96 milliards dollars en 2026 à 13,18 milliards dollars d'ici 2031, enregistrant un TCAC de 27,19% entre 2026 et 2031.

Une exposition qui dépasse le seul segment de l'IA

Au-delà des besoins spécifiques de l'intelligence artificielle , Defiance souligne que la photonique gagne du terrain dans le cloud, le calcul haute performance, les réseaux de télécommunications et les infrastructures de connectivité de nouvelle génération, autant de segments appelés à bénéficier d'une numérisation exigeant des flux de données toujours plus rapides, plus denses et plus économes en énergie.

L'ETF PHOT se propose ainsi de couvrir l'ensemble de la chaîne de valeur du secteur, des composants optiques et sources lumineuses aux semi-conducteurs photoniques et puces d'interconnexion, en passant par les systèmes optiques et de réseaux, les fonderies et infrastructures de fabrication dédiées à la photonique, ainsi que les matériaux dits «habilitants».

Ce périmètre englobe notamment les lasers, émetteurs-récepteurs, réseaux de fibres, connecteurs, circuits intégrés photoniques, interposeurs optiques et modulateurs, l'ensemble des briques technologiques qui structurent la connectivité optique moderne.

Vincent Barret