* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:
* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:
* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA
* Le point sur les marchés européens .EUFR
Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :
* ASML ASML.AS , RICHEMONT CFR.S doivent publier leurs résultats respectifs mercredi avant l'ouverture de la Bourse.
* DELIVERY HERO DHER.DE a confirmé mardi être en négociations avancées avec Uber UBER.N concernant une éventuelle offre de rachat.
L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N42U0P0
(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)
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