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Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 15/07/2026 à 06:39

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* ASML ASML.AS , RICHEMONT CFR.S doivent publier leurs résultats respectifs mercredi avant l'ouverture de la Bourse.

* DELIVERY HERO DHER.DE a confirmé mardi être en négociations avancées avec Uber UBER.N concernant une éventuelle offre de rachat.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N42U0P0

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

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UBER TECH
72,090 USD NYSE -2,95%
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