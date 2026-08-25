Wall Street en hausse grâce au rebond du secteur technologique avant la publication des résultats de Nvidia ; les rendements obligataires reculent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec les cours de fin d'après-midi et la citation d'un analyste au paragraphe 4)

* Les indices sont en hausse: Dow +0,19 %, S&P +0,19 %, Nasdaq +0,45 %

* Les résultats de Nvidia donneront une indication du sentiment vis-à-vis de l'IA

* Dick's Sporting recule après avoir revu ses prévisions annuelles à la baisse

* Moderna s'envole après la révision à la hausse du cours cible par Barclays

* La confiance des consommateurs américains tombe en août à son plus bas niveau depuis sept mois

par Saeed Azhar, Purvi Agarwal et Niket Nishant

Les principaux indices de Wall Street ont progressé mardi, les valeurs technologiques se remettant d’une vague de ventes à l’approche de la publication des résultats de Nvidia, géant de l’IA, tandis que les investisseurs ont trouvé un certain réconfort dans la baisse des cours du pétrole et des rendements obligataires. Ces hausses pourraient apaiser les inquiétudes des investisseurs suscitées par la récente déroute du marché obligataire , qui a fait grimper les rendements et pesé sur les actions. Elles pourraient également contribuer à donner le ton avant septembre, un mois historiquement plus faible pour les actions.

Les rendements des bons du Trésor à long terme ont baissé alors que les cours du pétrole tombaient à leur plus bas niveau depuis une semaine et que les opérateurs continuaient d’évaluer les implications de la décision du secrétaire au Trésor Scott Bessent d’étendre les rachats de bons du Trésor.

« Il y a beaucoup de forces contradictoires — sur le marché obligataire, sur le plan géopolitique, sur le marché du pétrole », a déclaré Joe Quinlan, responsable de la stratégie de marché chez Merrill et Bank of America Private Bank.

« Mais nous sommes plutôt optimistes quant aux perspectives pour les 12 à 18 prochains mois concernant l’économie américaine; par conséquent, nous sommes également optimistes quant aux marchés. »

Les résultats de Nvidia NVDA.O , attendus mercredi, constitueront le prochain test pour cette reprise tirée par les bénéfices. Tout signe de ralentissement de la croissance pourrait raviver les inquiétudes concernant les valorisations élevées et la durée pendant laquelle le boom de l’IA pourra les soutenir.

« C’est le problème classique lié au fait d’être au cœur de cette expansion: lorsque vous êtes au centre de l’attention, l’exécution cesse d’être un catalyseur et devient une condition préalable », a déclaré Mark Malek, directeur des investissements chez Siebert Financial.

Les marchés se montrent désormais méfiants vis-à-vis des dépenses cycliques et des méthodes utilisées par les hyperscalers pour financer leurs déploiements d’IA.

À 14h02 (heure de l’Est) (18h02 GMT), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI gagnait 101,04 points, soit 0,19 %, à 53.518,20, le S&P 500 .SPX gagnait 14,20 points, soit 0,19 %, à 7.667,06 et le Nasdaq Composite .IXIC gagnait 116,33 points, soit 0,45 %, à 26.096,52.

REBOND DES TITRES TECHNOLOGIQUES

La plupart des grandes capitalisations affichaient une hausse. Nvidia et Meta META.O ont progressé respectivement de 1,8 % et 1,1 %.

Le fabricant de puces Micron MU.O a progressé de 1,3 %, tandis que l'indice global des puces .SOX a regagné 1 % après une baisse de 2,7 % lundi.

Advanced Micro Devices AMD.O a progressé de 4,4 % après que Raymond James a relevé sa recommandation sur le titre.

L’action de la société de biotechnologie Moderna MRNA.O a bondi de 13,4 % après que Barclays a relevé son objectif de cours.

Cette révision à la hausse du cours cible, intervenue lundi, fait suite à l’annonce, une semaine plus tôt, par Moderna et Merck MRK.N des résultats d’essais cliniques de phase avancée concernant leur vaccin contre le cancer de la peau développé conjointement. Dick's Sporting Goods DKS.N a chuté de 29 % après que le distributeur a revu à la baisse ses prévisions annuelles . Le fabricant de vêtements de sport Nike NKE.N a reculé de 2,8 %.

Le rapport sur les dépenses de consommation personnelle, attendu mercredi, pourrait apporter davantage de clarté sur les pressions sur les prix, après qu’un chiffre de l’inflation des prix à la consommation conforme aux attentes ce mois-ci a tempéré les anticipations d’une hausse imminente des taux d’intérêt par la Réserve fédérale américaine. Mardi, une enquête a révélé que la confiance des consommateurs américains avait chuté en août pour atteindre son plus bas niveau depuis sept mois.

Pourtant, selon les données de LSEG, les acteurs du marché monétaire tablent toujours sur une hausse des taux de 25 points de base d’ici la fin de l’année.

Dans ce contexte, le discours que prononcera vendredi le président de la Fed, Kevin Warsh, à Jackson Hole, dans le Wyoming, sera suivi de près afin d’y déceler des indices sur l’approche de la banque centrale en matière de politique monétaire.

À la Bourse de New York (NYSE), les titres en hausse ont été 1,39 fois plus nombreux que ceux en baisse. On a enregistré 126 nouveaux plus hauts et 72 nouveaux plus bas à la Bourse de New York.

Sur le Nasdaq, 2.865 titres ont progressé et 1.834 ont reculé, les titres en hausse surpassant les titres en baisse dans un rapport de 1,56 pour 1.

Le S&P 500 a affiché huit nouveaux plus hauts sur 52 semaines et quatre nouveaux plus bas, tandis que l’indice composite du Nasdaq a enregistré 87 nouveaux plus hauts et 75 nouveaux plus bas.