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Wall Street en hausse grâce à la "tech" avant les résultats de Nvidia
information fournie par Reuters 25/08/2026 à 22:37
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par Saeed Azhar, Purvi Agarwal et Niket Nishant

La Bourse de New York a fini en hausse mardi, profitant du rebond des valeurs technologiques à la veille de la publication des résultats trimestriels de Nvidia, tandis que les replis des prix du pétrole et des titres obligataires ont aussi contribué à rassurer les investisseurs.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,30%, ou 160,24 points, à 53.577,40 points.

Le S&P-500 .SPX , plus large, a pris 24,38 points, soit 0,32%, à 7.677,24 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 171,11 points (0,66%) à 26.151,30 points.

Alors que les investisseurs continuent d'évaluer l'intervention annoncée par le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, pour enrayer la flambée des rendements des obligations, les bons du Trésor à 10 ans et 30 ans ont décliné et les prix du pétrole ont reculé à un plus bas d'une semaine.

"Il y a beaucoup de mouvements dans un sens puis dans l'autre, avec le marché obligataire, la géopolitique, le pétrole", a commenté Joe Quinlan, stratégiste en chef de Merrill et Bank of America Private Bank.

"Mais les perspectives à 12 et 18 mois pour l'économie américaine sont plutôt constructives, donc c'est constructif également pour les marchés", a-t-il ajouté.

Le rapport sur les dépenses de consommation personnelle, attendu mercredi, pourrait offrir un aperçu plus précis des pressions inflationnistes, après que les données sur les prix à la consommation ont tempéré la crainte d'un relèvement imminent des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine (Fed).

D'après un rapport publié dans la journée, la confiance des consommateurs américains a reculé en août à un plus bas de sept mois.

Malgré tout, les marchés anticipent que la Fed opérera une baisse des taux de 25 points de base d'ici la fin de l'année, montrent des données LSEG.

Les commentaires du président de la Fed, Kevin Warsh, lors du symposium de Jackson Hole, vendredi, vont être scrutés par les investisseurs pour de potentiels indices sur la politique monétaire de la banque centrale américaine.

Avant cela, les regards vont être tournés vers Nvidia

NVDA.O , alors que le poids lourd de l'intelligence artificielle (IA) publie ses résultats trimestriels mercredi après la clôture. Tout signe de ralentissement de la croissance du fabriquant de semi-conducteurs pourrait raviver les inquiétudes sur les valorisations élevées dans la "tech".

La plupart des grands titres technologiques ont fini la séance du jour en hausse, dont Meta META.O qui a progressé de près de 2%. Nvidia a pris 2,2% et Micron MU.O a grimpé de 2,5%, contribuant au rebond du secteur des semi-conducteurs. Advanced Micro Devices AMD.O a augmenté de 4,9% après que Raymond James a revu sa recommandation à la hausse.

Moderna MRNA.O a bondi de 14% après que Barclays a relevé le prix du cours du titre du laboratoire, plusieurs jours après l'annonce de l'essai clinique encourageant d'un traitement contre le cancer de la peau.

Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes

suivants: NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(version française Jean Terzian)

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