Wall Street en hausse avec l'espoir d'un apaisement des tensions en Iran

L'entrée « Wall St » de la Bourse de New York (NYSE) à New York

La Bourse de New York ‌a ouvert lundi dans le vert dans l'espoir d'une reprise des pourparlers de paix entre ​les Etats-Unis et l'Iran, ce qui fait chuter les cours du pétrole.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 564,70 points, soit 1,08%, à 53.049,73 points.

Le Standard & Poor's 500, ​plus large, monte de 33,60 points, soit 0,45%, à 7.523,32 points.

Le Nasdaq Composite progresse de 90,98 points, soit 0,36%, ​à 25.464,83 points.

Le président américain Donald Trump ⁠a dit avoir renoncé à une nouvelle attaque contre la République islamique dans ‌l'espoir d'une entente rapide sur la réouverture du détroit d'Ormuz, assurant que des négociations entre les deux camps devaient se tenir ce lundi.

Même si ​l'Iran affirme qu'aucune discussion n'est ‌en cours avec les Etats-Unis et qu'il discute exclusivement avec ⁠Oman des garanties de sécurité pour l'ouverture d'une voie dans le détroit, les investisseurs se montrent optimistes.

Les cours du Brent chutent de 6,6%, tandis que le rendement des bons du ⁠Trésor à deux ‌ans, qui reflète les anticipations de taux d'intérêt à court terme, recule ⁠de 5,4 points de base.

La hausse des coûts énergétiques depuis le début du conflit, ‌le 28 février, a alimenté les craintes de répercussions sur l'économie mondiale ⁠et l'inflation globale.

La publication à 14h00 GMT de l'ISM manufacturier ⁠aux Etats-Unis pour le ‌mois de juillet donnera à cet égard un aperçu de l'activité des entreprises.

Aux valeurs, l'opérateur ​hôtelier Marriott International recule de 4,24% après ‌avoir publié une prévision de bénéfice pour le troisième trimestre inférieure aux attentes, tandis que Tyson Foods cède ​3,71% après avoir revu à la baisse sa prévision de bénéfice annuel.

Amazon (+4,70%) et Microsoft (+4,56%), qui ont apaisé certaines inquiétudes sur les dépenses consacrées à l'intelligence artificielle (IA), sont ⁠de nouveau bien orientés.

Dans les fusions-acquisitions, Bristol Myers Squibb avance de 2,44% alors qu'une source a rapporté que le groupe et AstraZeneca ont mené des discussions préliminaires portant sur un rapprochement qui donnerait naissance à l'une des plus grandes entreprises pharmaceutiques au monde, avec une valeur combinée de près de 400 milliards de dollars.

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(Rédigé par Claude Chendjou)