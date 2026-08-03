 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Wall Street en hausse avec l'espoir d'un apaisement des tensions en Iran
information fournie par Reuters 03/08/2026 à 15:45
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

La Bourse de New York a ouvert lundi dans le vert dans l'espoir d'une reprise des pourparlers de paix entre les Etats-Unis et l'Iran, ce qui fait chuter les cours du pétrole.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 564,70 points, soit 1,08%, à 53.049,73 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, monte de 33,60 points, soit 0,45%, à 7.523,32 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC progresse de 90,98 points, soit 0,36%, à 25.464,83 points.

Le président américain Donald Trump a dit avoir renoncé à une nouvelle attaque contre la République islamique dans l'espoir d'une entente rapide sur la réouverture du détroit d'Ormuz, assurant que des négociations entre les deux camps devaient se tenir ce lundi.

Même si l'Iran affirme qu'aucune discussion n'est en cours avec les Etats-Unis et qu'il discute exclusivement avec Oman des garanties de sécurité pour l'ouverture d'une voie dans le détroit, les investisseurs se montrent optimistes.

Les cours du Brent chutent de 6,6%, tandis que le rendement des bons du Trésor à deux ans US2YT=RR , qui reflète les anticipations de taux d'intérêt à court terme, recule de 5,4 points de base.

La hausse des coûts énergétiques depuis le début du conflit, le 28 février, a alimenté les craintes de répercussions sur l'économie mondiale et l'inflation globale.

La publication à 14h00 GMT de l'ISM manufacturier aux Etats-Unis pour le mois de juillet donnera à cet égard un aperçu de l'activité des entreprises.

Aux valeurs, l'opérateur hôtelier Marriott International

MAR.O recule de 4,24% après avoir publié une prévision de bénéfice pour le troisième trimestre inférieure aux attentes, tandis que Tyson Foods TSN.N cède 3,71% après avoir revu à la baisse sa prévision de bénéfice annuel.

Amazon AMZN.O (+4,70%) et Microsoft MSFT.O (+4,56%), qui ont apaisé certaines inquiétudes sur les dépenses consacrées à l'intelligence artificielle (IA), sont de nouveau bien orientés.

Dans les fusions-acquisitions, Bristol Myers Squibb BMY.N avance de 2,44% alors qu'une source a rapporté que le groupe et AstraZeneca AZN.L ont mené des discussions préliminaires portant sur un rapprochement qui donnerait naissance à l'une des plus grandes entreprises pharmaceutiques au monde, avec une valeur combinée de près de 400 milliards de dollars.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL8N4400LZ

(Rédigé par Claude Chendjou)

|1|========================================================

NYSE Nasdaq

Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O

25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O

Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O

Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O

Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1

Statistiques du marché...................... US/STATS1

Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR

Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1

Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY

Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX

Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR

Valeurs ex-dividende........................... XDIV

Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS |1|

Valeurs associées

AMAZON.COM
284,5300 USD NASDAQ +4,77%
ASTRAZENECA
11 597,000 GBX LSE -8,19%
BRISTOL-MYERSSQU
64,780 USD NYSE -0,80%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
53 151,49 Pts Index Ex +1,27%
MARRIOTT INTL RG-A
350,4050 USD NASDAQ -6,01%
MICROSOFT
490,5800 USD NASDAQ +5,56%
NASDAQ Composite
25 675,22 Pts Index Ex +1,19%
S&P 500 INDEX
7 558,36 Pts CBOE +0,92%
TYSON FOODS -A-
57,882 USD NYSE -0,05%
USA BENCHMARK 10A
4,743 Rates +0,83%
USA BENCHMARK 2A
4,309 Rates +0,24%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 14 juillet 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street en hausse, soutenue par la chute du pétrole
    information fournie par AFP 03.08.2026 16:14 

    La Bourse de New York évolue en hausse lundi, entamant une semaine chargée en données économiques par une bonne nouvelle sur le front du pétrole, Donald Trump ayant annoncé une reprise des pourparlers avec l'Iran. Vers 14H05 GMT, le Dow Jones avançait de 1,34%, ... Lire la suite

  • GE AEROSPACE : La situation technique est plutôt incertaine
    GE AEROSPACE : La situation technique est plutôt incertaine
    information fournie par TEC 03.08.2026 15:45 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • La Minute Bourse : l’indice DAX, made in Germany
    La Minute Bourse : l’indice DAX, made in Germany
    information fournie par SG Bourse 03.08.2026 15:29 

    Envie d'en savoir plus sur la Bourse et les marchés financiers? Découvrez notre série de vidéos pédagogiques #LaMinuteBourse par Société Générale Produits de Bourse, une vidéo pour maîtriser les bases de l'investissement en Bourse! Dans cette vidéo on vous parle ... Lire la suite

  • Des migrants arrivent dans l'enclave espagnole de Ceuta, le 31 juillet 2026 ( AFP / JORGE GUERRERO )
    Après Ceuta, Von der Leyen veut une "réponse européenne commune" pour "renforcer les frontières"
    information fournie par AFP 03.08.2026 14:51 

    La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a appelé lundi à trouver une "réponse européenne commune", après l'afflux illégal et inédit de dizaines de milliers de personnes à Ceuta, enclave espagnole en Afrique du Nord, au cours duquel au moins ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 634,8 +1,47%
HAFFNER ENERGY
0,403 +24,00%
Pétrole Brent
83,32 -6,85%
BIOPHYTIS
0,033 +415,62%
2CRSI
24,8 -3,73%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank