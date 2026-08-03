Wall Street en hausse avec l'espoir d'un apaisement des tensions en Iran

La Bourse de New York a ouvert lundi dans le vert dans l'espoir d'une reprise des pourparlers de paix entre les Etats-Unis et l'Iran, ce qui fait chuter les cours du pétrole.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 564,70 points, soit 1,08%, à 53.049,73 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, monte de 33,60 points, soit 0,45%, à 7.523,32 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC progresse de 90,98 points, soit 0,36%, à 25.464,83 points.

Le président américain Donald Trump a dit avoir renoncé à une nouvelle attaque contre la République islamique dans l'espoir d'une entente rapide sur la réouverture du détroit d'Ormuz, assurant que des négociations entre les deux camps devaient se tenir ce lundi.

Même si l'Iran affirme qu'aucune discussion n'est en cours avec les Etats-Unis et qu'il discute exclusivement avec Oman des garanties de sécurité pour l'ouverture d'une voie dans le détroit, les investisseurs se montrent optimistes.

Les cours du Brent chutent de 6,6%, tandis que le rendement des bons du Trésor à deux ans US2YT=RR , qui reflète les anticipations de taux d'intérêt à court terme, recule de 5,4 points de base.

La hausse des coûts énergétiques depuis le début du conflit, le 28 février, a alimenté les craintes de répercussions sur l'économie mondiale et l'inflation globale.

La publication à 14h00 GMT de l'ISM manufacturier aux Etats-Unis pour le mois de juillet donnera à cet égard un aperçu de l'activité des entreprises.

Aux valeurs, l'opérateur hôtelier Marriott International

MAR.O recule de 4,24% après avoir publié une prévision de bénéfice pour le troisième trimestre inférieure aux attentes, tandis que Tyson Foods TSN.N cède 3,71% après avoir revu à la baisse sa prévision de bénéfice annuel.

Amazon AMZN.O (+4,70%) et Microsoft MSFT.O (+4,56%), qui ont apaisé certaines inquiétudes sur les dépenses consacrées à l'intelligence artificielle (IA), sont de nouveau bien orientés.

Dans les fusions-acquisitions, Bristol Myers Squibb BMY.N avance de 2,44% alors qu'une source a rapporté que le groupe et AstraZeneca AZN.L ont mené des discussions préliminaires portant sur un rapprochement qui donnerait naissance à l'une des plus grandes entreprises pharmaceutiques au monde, avec une valeur combinée de près de 400 milliards de dollars.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL8N4400LZ

(Rédigé par Claude Chendjou)

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NYSE Nasdaq

Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O

25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O

Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O

Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O

Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1

Statistiques du marché...................... US/STATS1

Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR

Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1

Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY

Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX

Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR

Valeurs ex-dividende........................... XDIV

Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS |1|