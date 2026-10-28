Wall Street en dents de scie : les pertes des grandes capitalisations contrebalancent les gains du secteur des semi-conducteurs avant la décision de la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Indices: le Dow Jones en hausse de 0,14 %, le S&P 500 en hausse de 0,09 %, le Nasdaq en baisse de 0,03 %

* Les valeurs du secteur des semi-conducteurs progressent après la forte hausse du bénéfice trimestriel de SK Hynix

* La décision de la Fed est attendue dans le courant de la journée

* Publication des résultats de Microsoft et d'Alphabet attendue après la clôture

(Mises à jour après l'ouverture du marché, avec les commentaires des analystes)

par Shashwat Chauhan et Utkarsh Hathi

Les actions américaines ont fluctué mercredi, la faiblesse des méga-capitalisations telles que Tesla et Apple ayant contrebalancé les gains des fabricants de puces, stimulés par les résultats exceptionnels de SK Hynix, l'attention se portant principalement sur les résultats des hyperscalers et la décision de la Réserve fédérale concernant les taux d'intérêt attendue plus tard dans la journée.

Le fabricant de puces mémoire Micron Technology MU.O a bondi de 4,8 % pour atteindre son plus haut niveau depuis plus de deux semaines après que son concurrent sud-coréen SK Hynix

000660.KS a annoncé une multiplication par plus de sept de son bénéfice trimestriel . Les actions de SK Hynix cotées aux États-Unis SKHY.O ont progressé de 10,6 %.

L’indice des puces électroniques de Philadelphie .SOX a progressé de 0,9 %, en passe d’enregistrer une quatrième séance consécutive de hausse.

Freinant la hausse des principaux indices de référence, Tesla TSLA.O a reculé de 1,9 % après avoir bondi de plus de 9 % lors des deux dernières séances. Apple AAPL.O a légèrement baissé de 0,6 %, tandis que SpaceX SPCX.O a chuté de 3,2 %.

Alphabet GOOGL.O a progressé de 1,2 % à la suite d’un article paru dans la presse selon lequel OpenAI prévoit d’acheter les puces d’IA de Google.

À 10 h 01 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI gagnait 73,40 points, soit 0,14 %, à 52.450,97. Le S&P 500 .SPX a gagné 6,10 points, soit 0,09 %, à 7.729,20, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 7,13 points, soit 0,03 %, à 26.470,68.

Six des onze principaux secteurs du S&P 500 ont progressé, les services de communication .SPLRCL menant la hausse, tandis que l’immobilier .SPLRCR a été à la traîne.

Le Nasdaq a progressé d’environ 2 % depuis le début de la semaine, après une première moitié du mois difficile, grâce à l’amélioration du sentiment vis-à-vis de l’IA suite à l’annonce par Anthropic, lundi, de son introduction en bourse aux États-Unis .

L’attention se porte désormais sur les résultats trimestriels des géants du cloud Microsoft MSFT.O et Alphabet, attendus mercredi après la clôture des marchés, les deux sociétés devant faire état d’une accélération de la croissance de leurs activités cloud.

Les investisseurs examineront de près leurs plans de dépenses d'investissement afin de détecter des signes indiquant que les investissements massifs dans l’IA génèrent des rendements, alors que les inquiétudes concernant la viabilité des dépenses financées par l’endettement, dans un contexte de hausse des coûts d’emprunt, continuent de peser sur le secteur.

« Nous constatons toujours que la demande en matière d’IA ne s’est pas tarie… La principale préoccupation des investisseurs n’est plus la valorisation des entreprises du secteur de l’IA, mais le financement par l’endettement, alors que la dette atteint des sommets aux États-Unis », a déclaré Nadia El Bilassy, analyste de marché senior chez Equiti Group.

Le même jour, le titre Vertiv VRT.N a bondi de 14 % après que le fournisseur d’infrastructures numériques a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices et de chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’année , tout en dépassant les attentes pour le troisième trimestre.

Boston Scientific BSX.N a reculé de 8,2 % après que le fabricant de dispositifs médicaux a revu à la baisse ses prévisions de bénéfice annuel.

À l’horizon, l’annonce de la politique monétaire de la Fed américaine est attendue mercredi à 14 h (heure de l’Est). Le consensus du marché penche largement en faveur d’une pause après la hausse du mois dernier, les investisseurs se concentrant davantage sur les déclarations du président de la Fed, Kevin Warsh, et sur les perspectives de politique monétaire.

Les anticipations du marché restent toutefois orientées vers un resserrement monétaire, les opérateurs tablant sur au moins trois hausses de 25 points de base d’ici fin 2027, selon les données de LSEG, car la persistance d’une inflation élevée due à la hausse des coûts énergétiques liée au conflit au Moyen-Orient renforce les arguments en faveur d’une politique monétaire plus restrictive.

Le rapport de septembre sur les dépenses de consommation des ménages, l’indicateur d’inflation privilégié par la Fed, pourrait mettre ces anticipations à l’épreuve jeudi. Le PIB du troisième trimestre, qui devrait afficher une croissance de 3,2 %, sera également publié cette semaine.

À la Bourse de New York (NYSE), les titres en baisse ont été 1,06 fois plus nombreux que ceux en hausse, tandis qu’au Nasdaq, les titres en hausse ont été 1,08 fois plus nombreux que ceux en baisse.

Le S&P 500 a enregistré 16 nouveaux plus-hauts sur 52 semaines et neuf nouveaux plus-bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 52 nouveaux plus-hauts et 96 nouveaux plus-bas.