Wall Street en baisse, les puces et les banques pèsent

par Noel Randewich

La Bourse de New York a fini en baisse mardi, alors que le secteur des semiconducteurs a subi de nouvelles pertes et après la publication de résultats trimestriels mitigés de plusieurs grandes banques américaines.

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,35% à 51.670,10 points.

Le S&P-500 .SPX , plus large, a perdu 0,02% à 7.805,45 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 0,15% à 27.204,38 points.

L'indice PHLX des semiconducteurs .SOX a terminé dans le rouge pour une cinquième séance consécutive, perdant 0,23% ce mardi et plus de 8% sur la période, même s'il demeure en hausse de 70% sur un an.

Ce nouveau repli a été alimenté par les commentaires du directeur général de Broadcom AVGO.O , Hock ‌Tan, qui a comparé lundi les investissements dans l'intelligence artificielle (IA) à une forme de "paris au casino".

Des informations de presse faisant état d'avancées technologiques réalisées par CXMT, fabricant chinois de puces, ont par ailleurs mis en exergue les préoccupations sur la concurrence accrue dans le secteur.

Plusieurs grandes banques américaines, qui ont lancé la saison des résultats trimestriels, ont connu une séance délicate.

Citigroup C.N a cédé 5,6% et Goldman Sachs GS.N a perdu 0,2% après avoir pourtant battu les attentes de bénéfice au troisième trimestre. Wells Fargo WFC.N a chuté de 3,1%.

JPMorgan Chase JPM.N , qui a publié un bénéfice inférieur au consensus, a alterné gains et pertes avant de s'établir au final en baisse de 0,9%.

Selon des données LSEG, les analystes s'attendent en moyenne à une hausse de plus de 30% des chiffres d'affaires des entreprises du S&P-500 au troisième trimestre, en grande partie grâce aux groupes technologiques liés à l'IA.

Ces prévisions solides compensent l'inquiétude à propos de la guerre entre les Etats-Unis et l'Iran, du bond des rendements obligataires et de l'inflation.

"Beaucoup d'investisseurs se sentent un peu soulagés que les marchés regardent davantage vers les résultats et moins vers le marché des obligations, moins vers les prix élevés du pétrole, moins vers les taux d'intérêt élevés", a commenté Jake Dollarhide, directeur général de Longbow Asset Management, à Tulsa dans l'Oklahoma.

Parmi les secteurs majeurs du S&P-500, les soins de santé

.SPXHC ont décliné de 1,3%, plombés notamment par les pertes enregistrées par Johnson & Johnson JNJ.N en dépit de résultats trimestriels supérieurs aux attentes.

A noter également, côté valeurs, Micron Technology MU.O a perdu 3,6% tandis que Broadcom a gagné 0,7%.

Bumble BMBL.O a bondi de près de 57% après un accord pour devenir privé pour un montant de 1,3 milliard de dollars.

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suivants: NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(version française Jean Terzian)