Wall Street en baisse avant la Fed et les résultats de Microsoft et Meta

Un panneau indiquant « Wall Street » devant la Bourse de New York (NYSE)
La Bourse de New York a ouvert en repli mercredi, les craintes géopolitiques refaisant surface tandis que les investisseurs attendent la décision de la Réserve fédérale américaine (Fed) et les résultats de Microsoft et Meta en soirée.
Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 452,57 points, soit 0,86%, à 52.294,75 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 17,20 points, soit 0,23% à 7.411,58 points.
Le Nasdaq Composite cède 44,74 points, soit 0,18%, à 24.832,17 points.
La séance pourrait connaître une certaine volatilité sous l'effet de la flambée des cours du pétrole, qui pèsent sur le marché obligataire à quelques heures de la décision de politique monétaire de la Fed.
La banque centrale américaine devrait maintenir ses taux à leur niveau actuel, mais la probabilité d'une éventuelle hausse s'est récemment renforcée à 38%.
"Compte tenu de la volatilité persistante des cours du pétrole et du risque de dérive des anticipations d'inflation, nous ne pensons pas que la Fed puisse maintenir sa position avec la même conviction que celle dont elle a fait preuve récemment", déclare Michael McGowan, stratège chez Pathstone.
Les investisseurs s'interrogent par ailleurs sur la pérennité de l'essor des dépenses dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA), ce qui a pénalisé les valeurs technologiques en Asie.
Microsoft et Meta sont en léger repli dans les premiers échanges avant leurs résultats respectifs prévus après la clôture de Wall Street.
Le compartiment des semi-conducteurs cède 0,24% et celui des nouvelles technologiques 0,30% alors que les rendements obligataires longs se tendent légèrement, le dix ans américain s'affichant à 4,62%.
* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur
(Rédigé par Claude Chendjou et Diana Mandia, édité par Zhifan Liu)
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