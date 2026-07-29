Wall Street en baisse avant la Fed et les résultats de Microsoft et Meta

Un panneau indiquant « Wall Street » devant la Bourse de New York (NYSE)

La Bourse de New ‌York a ouvert en repli mercredi, les craintes géopolitiques refaisant surface tandis ​que les investisseurs attendent la décision de la Réserve fédérale américaine (Fed) et les résultats de Microsoft et Meta en soirée.

Dans les premiers ​échanges, l'indice Dow Jones perd 452,57 points, soit 0,86%, à 52.294,75 points et le Standard & Poor's ​500, plus large, recule de 17,20 ⁠points, soit 0,23% à 7.411,58 points.

Le Nasdaq Composite cède 44,74 ‌points, soit 0,18%, à 24.832,17 points.

La séance pourrait connaître une certaine volatilité sous l'effet de la flambée des cours ​du pétrole, qui ‌pèsent sur le marché obligataire à quelques heures de ⁠la décision de politique monétaire de la Fed.

La banque centrale américaine devrait maintenir ses taux à leur niveau actuel, mais la probabilité ⁠d'une éventuelle hausse ‌s'est récemment renforcée à 38%.

"Compte tenu de la volatilité persistante ⁠des cours du pétrole et du risque de dérive des ‌anticipations d'inflation, nous ne pensons pas que la Fed ⁠puisse maintenir sa position avec la même conviction que ⁠celle dont elle ‌a fait preuve récemment", déclare Michael McGowan, stratège chez Pathstone.

Les investisseurs s'interrogent ​par ailleurs sur la pérennité ‌de l'essor des dépenses dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA), ce qui a pénalisé les ​valeurs technologiques en Asie.

Microsoft et Meta sont en léger repli dans les premiers échanges avant leurs résultats respectifs prévus après ⁠la clôture de Wall Street.

Le compartiment des semi-conducteurs cède 0,24% et celui des nouvelles technologiques 0,30% alors que les rendements obligataires longs se tendent légèrement, le dix ans américain s'affichant à 4,62%.

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(Rédigé par Claude Chendjou et Diana Mandia, ​édité par Zhifan Liu)