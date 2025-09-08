Wall Street : du vert au programme

(AOF) - Les places américaines sont attendues sur une note positive. Vendredi, le S&P 500 et le Dow Jones avaient reculé, alors que le Nasdaq était resté quasi-stable, après la publication de données décevantes sur l’emploi, qui ont toutefois renforcé la probabilité de voir la Fed baisser ses taux d’intérêt la semaine prochaine. Avec cette perspective, les investisseurs seront particulièrement attentifs à l’inflation américaine qui sera connue jeudi. En attendant, selon les futures sur indices, le Dow Jones, le Nasdaq et le S&P500 devraient afficher des progressions de 0,17 à 0,31 % à l’ouverture.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé la dernière séance de la semaine en recul sur fond de dégradation du marché du travail en août. Les créations de postes dans le secteur non agricole ont été largement inférieures aux attentes des analystes. Ce rapport sur l'emploi donne aussi le feu vert à un assouplissement monétaire de la part de la Fed le 17 septembre. Côté valeurs, Broadcom a brillé après un robuste troisième trimestre et des prévisions favorables pour son quatrième trimestre. Le Dow Jones s'est replié de 0,48% à 45400 points tandis que le Nasdaq a cédé 0,03% à 21700 points.

Les chiffres macroéconomiques

Aucune statistique d'envergure n'est programmée aujourd'hui.

Les valeurs à suivre

Eli Lilly

Eli Lilly a annoncé qu'un essai clinique de phase 3 avait atteint son principal critère d'évaluation selon des résultats préliminaires. L'étude porte sur le Jaypirca, un inhibiteur non-covalent de la tyrosine kinase de Bruton, comparé à la chimiothérapie chez des patients atteints de leucémie lymphoïde chronique ou de lymphome lymphocitaire à petites cellules. Les résultats ont démontré une amélioration statistiquement significative et cliniquement pertinente de la survie sans progression par rapport à la chimiothérapie.

Pfizer/BioNTech

Pfizer et BioNTech ont dévoilé les premiers résultats positifs d'un essai clinique de phase 3 en cours, évaluant la sécurité, la tolérance et l'immunogénicité d'une dose de 30 µg de son vaccin contre la Covid-19. Ce dernier est adapté à la souche LP.8.1 chez les adultes de 65 ans et plus et chez les adultes de 18 à 64 ans présentant au moins une affection sous-jacente augmentant le risque de Covid-19 grave. Les données publiées révèlent une augmentation significative des anticorps neutralisants dirigés contre la souche LP.8.1 du SARS-CoV-2 après la vaccination.

Robinhood/AppLovin

Le broker en ligne, Robinhood, et la spécialiste de l'adtech, AppLovin, sont attendus en forte hausse à Wall Street dans la perspective de leur inclusion dans l'indice S&P500. Ils intègreront l'indice américain le 22 septembre, à l'ouverture. Robinhood affiche une capitalisation de près de 90 milliards de dollars et, AppLovin, de plus de 165 milliards de dollars.

Tesla

La part de marché de Tesla aux États-Unis est à son plus bas niveau depuis l'année 2017, affirme Reuters citant les données du cabinet d'études Cox Automotive. Au mois d'août, les ventes de la marque Tesla ont représenté 38 % des ventes totales de véhicules électriques au pays de l'Oncle Sam, alors qu'à une époque, elles s'élevaient à 80 %. Les données de Cox révèlent que le groupe d'Elon Musk est confronté à l'apparition de nouveaux concurrents et sa gamme de voitures est vieillissante.

Uber/Momenta

Uber et le Chinois Momenta, une société spécialisée dans la conduite autonome, ont annoncé leur intention de tester des véhicules autonomes de niveau 4 en Allemagne dès l'an prochain. La collaboration va permettre d'intégrer la technologie de conduite autonome avancée basée sur l'intelligence artificielle de Momenta à la plateforme mondiale d'Uber. L'objectif est de proposer des services de robotaxis sûrs, évolutifs et performants. Les tests se dérouleront dans la ville de Munich en 2026 avant de s'étendre à d'autres villes européennes.