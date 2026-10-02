Wall Street devrait ouvrir en hausse, les chiffres de l'emploi réduisant les probabilités d'une hausse des taux et les rendements étant en baisse

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* Les contrats à terme sont en hausse: le Dow Jones gagne 0,83%, le S&P 0,81% et le Nasdaq 1,13%

* Nike plonge après avoir mis en garde contre la faiblesse de la demande en Chine

* Moderna progresse après l'annonce de son intégration dans l'indice Nasdaq-100

(Le point après la publication des chiffres de l'emploi)

par Johann M Cherian et Tharuniyaa Lakshmi

Les principaux indices de Wall Street s'apprêtaient à ouvrir en hausse vendredi, le rapport sur l'emploi, plus faible que prévu, ayant renforcé les perspectives d'un maintien des taux américains inchangés ce mois-ci, ce qui a entraîné une baisse plus marquée des rendements des bons du Trésor, tandis que la baisse des cours du pétrole a également soutenu le moral des investisseurs.

Les emplois non agricoles ont augmenté de 29 000 le mois dernier , après une hausse révisée à la baisse à 133 000 en août, selon le rapport sur l'emploi très suivi du ministère du Travail publié vendredi. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une progression de 90 000 emplois.

"Ces chiffres de l’emploi inférieurs aux attentes, révision comprise, constituent, aussi étrange que cela puisse paraître, une bonne nouvelle pour les actions. Le marché obligataire jouant de fait le rôle de la Fed ces derniers temps, il fallait sacrifier un indicateur phare, et le rapport de ce matin a atteint cet objectif", a déclaré Todd Schoenberger, directeur des investissements chez CrossCheck Management.

Une série de données témoignant d’une activité économique résiliente et d’une hausse des prix plus modérée que prévu , associées aux commentaires d’au moins deux hauts responsables s’opposant à une nouvelle hausse des taux, ont conduit les investisseurs à parier de plus en plus sur le fait que la banque centrale maintiendra ses taux inchangés ce mois-ci.

Les opérateurs estiment désormais à 16% la probabilité que la Réserve fédérale relève ses taux de 25 points de base en octobre, contre 26% avant la publication du rapport.

Les principaux indices de Wall Street ont terminé en hausse jeudi après qu’un rebond des bons du Trésor américain a apaisé les craintes liées à la flambée des rendements, suite à une vague de ventes d’obligations qui avait poussé le rendement de référence à 10 ans à des sommets inégalés depuis plusieurs décennies plus tôt dans la journée.

Le S&P 500 .SPX s’apprêtait toutefois à enregistrer une perte hebdomadaire d’environ 1%, sous la pression d’une hausse des rendements qui a ravivé les craintes d’inflation et d’alourdissement de la dette publique.

Le rendement du bon du Trésor à deux ans US2YT=RR , étroitement lié aux anticipations de taux d’intérêt, a reculé pour la deuxième journée consécutive.

Renforçant ce sentiment positif, les cours du Brent

LCOc1 ont glissé sous la barre des 100 dollars le baril après l’annonce selon laquelle l’Union européenne aurait discuté de nouvelles mises en circulation de stocks de diesel et de pétrole brut, même si aucune nouvelle information n’a été communiquée concernant la résolution du conflit au Moyen-Orient.

À 8h47 (heure de l’Est), les contrats E-mini sur le Dow

YMcv1 gagnaient 424 points, soit 0,83%, et les contrats E-mini sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 62,75 points, soit 0,81%. Les contrats E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 gagnaient 349 points, soit 1,13%.

Les valeurs technologiques et les méga-caps ont mené la hausse. Nvidia NVDA.O a gagné 2,2% en pré-ouverture, tandis que Broadcom AVGO.O et Advanced Micro Devices AMD.O ont progressé respectivement d’environ 1,7% et 2,5%. Amazon AMZN.O et Tesla TSLA.O ont chacun progressé de près de 1%.

Nike NKE.N a chuté de 10,4% après que le fabricant américain de vêtements de sport a annoncé une baisse inattendue et brutale de son chiffre d’affaires annuel en raison de la faiblesse du marché chinois, annoncé des suppressions d’emplois et décidé de restructurer ses divisions commerciales mondiales.

Vendredi seront également publiées les données du mois d’août sur les commandes industrielles, ainsi que les commentaires de la présidente de la Fed de Dallas, Lorie Logan.

Parmi les autres actions, le titre de la société de notation de crédit Fair Isaac FICO.N a chuté de 7,5% après que Bloomberg News a rapporté que l’Agence fédérale américaine de financement du logement prévoyait d’assouplir les exigences en matière de données de crédit hypothécaire pour Fannie Mae

FNMA.PK et Freddie Mac FMCC.PK .

Reflétant le climat général d’appétit pour le risque, le bitcoin BTC= a progressé de 3,4%, tandis que Coinbase COIN.O et Strategy MSTR.O ont chacun gagné près de 3,1%.