Wall Street devrait ouvrir en hausse grâce aux espoirs d'un accord au Moyen-Orient ; les débuts de SpaceX sous les projecteurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sont en hausse: Dow Jones +0,56 %, S&P 500 +0,41 %, Nasdaq +0,25 %

* Les fonds d'actions américains enregistrent leur première sortie hebdomadaire en trois semaines

* Les actions du secteur spatial et les fonds détenant des actions SpaceX progressent avant leur introduction en Bourse

* Adobe recule après le départ de son directeur financier Dan Durn

(Mises à jour avant l'ouverture des marchés) par Johann M Cherian et Twesha Dikshit

Les principaux indices boursiers américains devaient ouvrir en hausse vendredi, soutenus par les espoirs d'un accord de paix imminent au Moyen-Orient, tandis que les investisseurs se préparaient à l'entrée en Bourse de SpaceX , la société d'Elon Musk, qui devrait constituer la plus importante introduction en Bourse de l'histoire de Wall Street.

Les commentaires du président américain Donald Trump jeudi, laissant entendre qu'un accord visant à mettre fin au conflit au Moyen-Orient et à rouvrir le détroit d'Ormuz pourrait être signé dès ce week-end, ont redonné confiance aux marchés mondiaux, même si Téhéran a déclaré qu'une décision finale était en suspens.

SpaceX devrait faire son entrée au Nasdaq plus tard dans la journée et se classer immédiatement au septième rang des plus grandes sociétés cotées en Bourse aux États-Unis, avec une valorisation potentielle de 1.750 milliards de dollars.

Seuls environ 3 % à 4 % des actions de SpaceX SPCX.O devraient être disponibles à la négociation et Reuters a rapporté qu’elles avaient été sursouscrites près de quatre fois.

“Une entreprise dominante avec une valorisation de 1.770 milliards de dollars n'entre pas discrètement sur le marché. Elle va cannibaliser les capitaux”, a déclaré Joel Shulman, directeur général d'ERShares, qui gère un ETF exposé à SpaceX.

Les actions d'autres sociétés spatiales ont grimpé en flèche à l'approche de l'introduction en Bourse et étaient également en hausse dans les échanges avant l'ouverture.

Rocket Lab RKLB.O a gagné 2,7 %, Astrotech ASTC.O a progressé de 1,8 %, tandis que les fonds détenant des actions de SpaceX, tels que le Fundrise Innovation Fund VCX.N , ont grimpé de 8,7 %.

Toutefois, d'une manière plus générale, les fonds d'actions américains ont enregistré leur première sortie hebdomadaire en trois semaines, et en début de semaine, l'indice technologique .SPRLCT a confirmé une correction. Les analystes estiment qu'une partie de la faiblesse des actions américaines et de la chute de 16 % du bitcoin BTC= la semaine dernière pourrait s'expliquer par le fait que les traders ont réduit leurs positions avant l'entrée en Bourse de SpaceX.

“En l'absence d'apports de capitaux frais, il est mathématiquement certain que cela aura un impact sur d'autres entreprises”, a déclaré M. Shulman.

À 8h28 (heure de l'Est), les contrats à terme Dow E-minis

YMcv1 gagnaient 287 points, soit 0,56 %, et les contrats à terme S&P 500 E-minis EScv1 progressaient de 30,25 points, soit 0,41 %. Les contrats à terme Nasdaq 100 E-minis NQcv1 gagnaient 72,5 points, soit 0,25 %.

Les trois principaux indices boursiers américains s'apprêtent à terminer la semaine sur une note modérée, marquée en grande partie par l'incertitude entourant le conflit avec l'Iran et les craintes que la remontée des actions du secteur de l'IA ne soit allée trop loin.

SpaceX, qui comprend également Starlink et xAI, a déjà bousculé certaines conventions de Wall Street . Des fournisseurs d'indices tels que le Nasdaq et FTSE Russell ont ajusté leurs critères d'inclusion, tandis que la société a également fixé le cours de son action à 135 dollars, avant même le début de la tournée de présentation, reflétant l'influence de Musk sur l'introduction en Bourse.

Certains analystes ont toutefois émis des réserves quant aux fondamentaux de la société, qui a enregistré plus de 4 milliards de dollars de pertes annuelles l'année dernière.

Des données publiées en début de semaine ont montré que les pressions inflationnistes s'intensifiaient, sous l'effet de la hausse des coûts énergétiques liée au conflit au Moyen-Orient.

Les prix du pétrole ont chuté sous la barre des 90 dollars le baril à la suite des déclarations de Trump, et les traders ont repoussé leurs prévisions d'une hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale d'octobre à décembre en début de semaine, selon l'outil FedWatch du CME Group.

Le titre Adobe ADBE.O a chuté de 7,7 % après le départ du directeur financier Dan Durn.