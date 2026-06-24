Wall Street devrait ouvrir en hausse grâce au rebond du secteur technologique ; les résultats de Micron sont attendus avec impatience

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme en hausse: Dow Jones +0,14%, S&P 500 +0,37%, Nasdaq +0,68%

* Les valeurs technologiques rebondissent après une forte correction

* J.P. Morgan relève son objectif de fin d'année pour le S&P 500 à 7 800 points

* Les résultats de Micron, attendus après la clôture, sont au centre de l'attention

(Dernières informations avant l'ouverture du marché) par Twesha Dikshit et Joel Jose

Les principaux indices de Wall Street étaient en passe d'ouvrir en hausse mercredi après deux séances consécutives de baisse, les investisseurs se tournant à nouveau vers les valeurs technologiques malmenées et attendant les résultats de Micron.

Les inquiétudes concernant les dépenses financées par l'endettement des hyperscalers et un éventuel durcissement de la politique monétaire de la Réserve fédérale ont alimenté la baisse cette semaine, faisant perdre plus de 1.000 milliards de dollars de capitalisation boursière au Nasdaq 100.

Les fabricants de puces mémoire ont progressé dans les échanges avant l’ouverture, après une forte chute lors de la séance précédente, Micron Technology MU.O et Sandisk SNDK.O gagnant respectivement 4,9% et 3,7%.

La volatilité accrue des actions a renforcé l’attention portée aux résultats de Micron après la clôture, car l’entreprise est l’un des principaux bénéficiaires de la demande en forte hausse des sociétés qui investissent des milliards dans les infrastructures d’IA. Le titre a bondi de plus de 268% en 2026, malgré une baisse de 13% mardi.

“Les résultats de Micron cette fois-ci sont au cœur du sentiment du marché. Les investisseurs se posent des questions cruciales, notamment concernant le coût de la mise en œuvre de l’IA: à quel point cela est-il devenu onéreux et quel type de retour sur investissement les entreprises constatent-elles?”, a déclaré Brent Schutte, directeur des investissements chez Northwestern Mutual Wealth Management Company.

À 8 h 20 (heure de l’Est), les contrats E-mini sur le Dow Jones YMcv1 gagnaient 75 points, soit 0,14%, ceux sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 27,75 points, soit 0,37%, et ceux sur le Nasdaq 100 NQcv1 s’appréciaient de 201 points, soit 0,68%.

Les investisseurs ont continué de suivre de près l’évolution de la situation au Moyen-Orient après que les États-Unis et l’Iran ont présenté des versions contradictoires sur une série de questions clés, notamment les incitations financières accordées à l’Iran, le contrôle du détroit d’Ormuz et la guerre menée par Israël au Liban.

Les cours du Brent ont chuté à leur plus bas niveau depuis près de quatre mois, alors que de nouveaux pétroliers s’apprêtaient à quitter le détroit d’Ormuz. Le président américain Donald Trump a déclaré que l’Iran avait fait savoir à Washington qu’aucun péage n’était exigé.

L’optimisme entourant la fin de la guerre et les solides prévisions de croissance des bénéfices ont mis le S&P 500 .SPX sur la voie de sa plus forte hausse trimestrielle en six ans, malgré les anticipations d’une hausse des taux d’intérêt.

Selon l’outil FedWatch du CME Group, les opérateurs renforcent leurs paris sur une deuxième hausse des taux de la Fed d’ici fin décembre, alors qu’ils tablaient auparavant sur une seule hausse de 25 points de base, après que le nouveau président Kevin Warsh a souligné la nécessité de juguler l’inflation.

L’indice des prix des dépenses de consommation personnelles (PCE), indice d’inflation de référence de la Fed et suivi de près, pourrait apporter jeudi un nouvel éclairage sur l’orientation de la politique monétaire. Les économistes s’attendent à une hausse à 4,1%, soit plus du double de l’objectif de la banque centrale.

Par ailleurs, J.P. Morgan a relevé son objectif de cours de fin d’année pour l’indice S&P 500 à 7 800 points, invoquant une forte dynamique de croissance des bénéfices et une économie résiliente.

Parmi les autres titres en mouvement, Cerebras Systems

CBRS.O a chuté de 7,6% après que le concepteur de puces a prévu, dans son premier rapport depuis son introduction en bourse, que ses marges bénéficiaires annuelles seraient inférieures à celles du premier trimestre.

FedEx FDX.N a reculé de 7,3% après avoir annoncé que les marges de son cœur de métier, la livraison, avaient diminué au dernier trimestre par rapport à l’année précédente.

Hertz HTZ.O a chuté de 18,4% après que la société de location de voitures a déclaré s'attendre à ce que son résultat ajusté de base du deuxième trimestre se situe près de la limite inférieure de sa fourchette de prévisions et a annoncé un projet d'émission d'actions ordinaires d'une valeur de 100 millions de dollars.