La canicule s'accentue en Europe, la climatisation en question

Des personnes se protégent du soleil derrière un mur, le 24 juin 2026 à Londres ( AFP / Toby Shepheard )

La canicule s'accentue en Europe occidentale où au moins 94 millions d'habitants devraient connaître des températures supérieures à 35°C mercredi, une vague de chaleur exceptionnelle qui relance le débat sur la climatisation.

Plusieurs régions du Royaume-Uni ont basculé en alerte rouge pour chaleur extrême jusqu'à jeudi soir. C'est la seconde fois que l'alerte est déclenchée depuis 2021, année de sa création.

"Je m'hydrate... et n'exclus pas de tomber la veste", avoue à l'AFP à son arrivée en gare de London Bridge une quinquagénaire du monde des assurances, en chemise blanche et costume sombre, marchant vers un rendez-vous impossible à annuler malgré la chaleur.

A Bruxelles, Jessy Toussaint, un agent de gardiennage de 24 ans, a droit à un parapluie noir en guise de parasol, mais se plaint de ne pouvoir porter un short. "On espère que ça va évoluer, ça serait bien d'adapter cela," dit-il.

Au moins 94 millions d'habitants en Europe devraient connaître des températures supérieures à 35°C à un moment de la journée mercredi, selon les calculs de l'AFP, dont la majorité en France et en Espagne.

Au total, les températures maximales devraient dépasser 30°C pour plus de 350 millions d'habitants en Europe (hors Turquie), soit près des deux tiers. Cette analyse à partir des prévisions du service météorologique allemand et des projections de population en 2025 du Joint Research Center rejoint les données de l'ONG autrichienne Klimadashboard.

Aux Pays-Bas, Amsterdam a annoncé la gratuité des piscines de plein air. L'Atomium de Bruxelles a réduit ses horaires de visites tout comme le Louvre et la Tour Eiffel à Paris. La Pologne devrait être touchée à partir de jeudi, tandis que le Danemark, l'Autriche, la Croatie ou la Hongrie se préparent.

Pour 10.000 lycéens français, la chaleur est synonyme d'épreuves orales décalées, et les écoles britanniques assurent être moins strictes sur les uniformes.

Températures records

Sous des températures historiques, conséquence d'une immense masse d'air chaud venue d'Afrique positionnée sur l'Europe de l'Ouest et comprimée par de hautes pressions en altitude, la France connaît un quatrième jour consécutif de vigilance rouge canicule, avec 58 départements concernés.

Selon l'organisme public Météo-France, la journée de mardi a été "la plus chaude jamais enregistrée en France" depuis 1947.

Des ouvriers du bâtiment se regroupent à l'ombre sur un chantier du centre de Londres, le 24 juin 2026 ( AFP / Toby Shepheard )

Plus de 90% des Français sont exposés à des chaleurs extrêmes, avec 39 à 41°C encore attendus mercredi dans une grande moitié ouest du pays, selon la même source.

Jeudi, les trois quarts de la France seront en alerte maximale en raison de la canicule jeudi à partir de la mi-journée, a annoncé Météo-France.

En conséquence, les infrastructures sont mises à l'épreuve: 120.000 foyers ont été privés d'électricité mercredi après un incident sur un transformateur près de Quimper (ouest).

Et l'énergie nucléaire, solution décarbonnée, trouve ses limites dans ses besoins de refroidissement: un réacteur de la centrale de Golfech (sud-ouest) a dû être arrêté en raison du réchauffement excessif de la Garonne, le fleuve dont les eaux servent à le refroidir.

"Des soignants qui crèvent de chaud"

"La vague de chaleur qui frappe l'Europe entraîne la fermeture d'écoles et met la santé de la population en danger", a alerté le directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, sur X.

"Nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre davantage. Les dirigeants doivent donner la priorité aux investissements dans des systèmes de santé résilients face au changement climatique", a-t-il souligné.

En France, la canicule a d'ores et déjà entraîné un pic inédit, "rarement voire jamais observé", de recours aux soins d'urgence en début de semaine, pour des personnes de tout âge, notamment des jeunes, âgés "de 15 à 44 ans", a annoncé l'agence sanitaire nationale.

Une femme se rafraîchit devant un tuyau d'arrosage à Paris, le 18 juin 2026 ( AFP / Simon WOHLFAHRT )

Le gouvernement a en outre comptabilisé une quarantaine de morts par noyade depuis le 18 juin.

Les critiques pleuvent sur l'impréparation des pouvoirs publics, notamment pour isoler les bâtiments scolaires et hospitaliers.

La cheffe de file de l'extrême droite française, Marine Le Pen, s'est emparée du sujet, promettant "un plan massif de climatisation" si elle est élue à la présidentielle de 2027.

La fournaise frappe nombre de bâtiments vétustes.

"Cette semaine dans nos hôpitaux, hormis dans les plus modernes, les patients comme les soignants crèvent de chaud, ils sont à l'agonie", lâche auprès de l'AFP Yann Le Baron, secrétaire national du syndicat Unsa Santé-Sociaux. Les équipes en sont réduites à "la débrouille", plaquant des couvertures de survie aux fenêtres ou utilisant des climatiseurs mobiles, dit-il.

Mais la ministre de la Transition écologique, Monique Barbut, a souligné que la France devait affronter "un mur d'investissements" pour s'adapter.

L'Espagne, où les journées de lundi et mardi ont été les plus chaudes pour un mois de juin depuis 1950, s'interroge elle aussi sur la climatisation de ses hôpitaux dans le nord du pays. Au sud, les 51 hôpitaux d'Andalousie sont par exemple tous climatisés.

Clim' ou pas clim'

Comme à chaque coup de chaud, les climatiseurs s'arrachent.

Lundi, le groupe français Carrefour recensait 30.000 unités de climatisation écoulées à 18H30, soit "mille fois plus qu'une journée normale" selon son PDG, Alexandre Bompard, sur BFMTV.

Le coup de chaleur ( AFP / Gal ROMA )

A Mérignac, en France, Thierry, un électricien, se dit dépassé par les demandes "en urgence".

Au Royaume-Uni, le réseau électrique est sous tension et son gestionnaire NESO a mis en garde les industriels face à de possibles problèmes dans la soirée.

Yana Markevitch, une ingénieure de 33 ans, a lancé une pétition pour que les bailleurs climatisent les logements. Elle et son mari étouffent dans leur appartement londonien.

"Aujourd'hui on a branché un climatiseur mobile qu'on vient juste d'acheter. Cela a rafraîchi notre petit bureau, mais quand il est en marche, c'est presque impossible de travailler dans la pièce", dit-elle.

"Je pense qu’il faut qu'on ait une discussion sensée sur la climatisation", dit en écho James Bowen, secrétaire général adjoint à l'Association nationale des dirigeants d'établissements scolaires britanniques.