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Canicule : l’inspection du travail multiplie les contrôles, 75 mises en demeure
information fournie par Boursorama avec Media Services 24/06/2026 à 16:28

Près de 40 millions d’habitants sont concernés par la vigilance rouge canicule en France ( AFP / LOIC VENANCE )

Près de 40 millions d’habitants sont concernés par la vigilance rouge canicule en France ( AFP / LOIC VENANCE )

L’inspection du travail a réalisé 1.400 contrôles pendant cette période de canicule, selon le ministère du Travail. Ces contrôles ont conduit à 75 mises en demeure d’entreprises.

"On est à 1.400 contrôles en moins d'un mois pour vérifier que les entreprises déroulent le plan" d'adaptation de l'organisation du travail aux périodes de forte chaleur, a indiqué le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou, interrogé sur RTL .

Ces contrôles ont donné lieu à "1.306 lettres d'observation de l'inspection pour accompagner les employeurs" afin de "mieux protéger les salariés face à la canicule et 75 mises en demeure lorsque la situation de non conformité perdure", a détaillé à l' AFP le ministère.

Les inspecteurs du travail n'ont pas le pouvoir de faire arrêter immédiatement un chantier ou une activité s'ils constatent des mesures de prévention insuffisantes, ce que dénonce la CGT. Ils peuvent prononcer une mise en demeure et l'employeur dispose alors d'un délai de huit jours minimum pour mettre en place des mesures.

Jean-Pierre Farandou doit rassembler ce mercredi en fin d'après-midi organisations patronales et syndicales, en visioconférence, pour évoquer les fortes chaleurs.

Des obligations renforcées pour les employeurs depuis 2025

La France, et plus largement l'Europe, est frappée par une canicule exceptionnelle, désormais jugée semblable à l'épisode emblématique de 2003. Le pays connaît ce jour un quatrième jour consécutif de vigilance rouge canicule, concernant plus de 40 millions d'habitants , et l'épisode devrait encore se prolonger plusieurs jours.

Le Code du Travail ne mentionne pas de seuil de température à partir duquel le travail doit être arrêté, mais un décret de 2025 a renforcé les obligations des employeurs, avec une gradation des mesures à prendre en fonction des seuils de vigilance de Météo-France.

Selon l'Organisation internationale du travail, la chaleur cause chaque année 18.970 décès liés au travail dans le monde. En 2025, neuf accidents du travail mortels sont en lien possible avec la chaleur, selon Santé publique France.

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