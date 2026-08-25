Wall Street devrait ouvrir en hausse grâce au rebond du secteur technologique, dans l'attente des résultats de Nvidia et des chiffres de l'inflation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Contrats à terme: le Dow Jones en hausse de 0,52 %, le S&P de 0,47 % et le Nasdaq de 0,94 %

* Les résultats de Nvidia donneront un ENQUÊTE du sentiment du marché vis-à-vis de l'IA

* Dick's Sporting recule de 17 % après avoir revu ses prévisions annuelles à la baisse

(Le point avant l'ouverture des marchés) par Purvi Agarwal et Niket Nishant

Wall Street s'apprêtait à ouvrir en hausse mardi, les valeurs technologiques se remettant d'une vague de ventes avant la publication des résultats de Nvidia, géant de l'IA, et d'un rapport sur l'inflation qui devrait influencer les anticipations en matière de taux d'intérêt.

Ces hausses pourraient apaiser les inquiétudes des investisseurs suscitées par la récente débâcle du marché obligataire , qui a fait grimper les rendements et pesé sur les actions. Elles pourraient également contribuer à donner le ton avant septembre, un mois historiquement plus faible pour les actions.

La plupart des grandes capitalisations affichaient une hausse avant l’ouverture, Nvidia NVDA.O et Meta META.O progressant respectivement de 1,3 % et 0,9 %.

Les fabricants de puces Intel INTC.O et Micron MU.O ont progressé respectivement de 3,5 % et 2,5 %. Les sociétés de stockage de données Western Digital WDC.O et Sandisk SNDK.O ont quant à elles progressé respectivement de 3 % et 3,7 %.

Advanced Micro Devices AMD.O a progressé de 3,2 % après que Raymond James a relevé sa recommandation sur le titre.

« Le marché va connaître davantage de volatilité, mais l'aventure de l'IA n'en est encore qu'à ses débuts », a déclaré Geoff Strotman, directeur du groupe de recherche Alpha Investment Research chez Segal Marco Advisors.

« Les valorisations suscitent certes quelques inquiétudes, mais la hausse que nous avons connue sur les actions n’est pas injustifiée, car les bénéfices sont solides. »

Dick’s Sporting Goods DKS.N a chuté de 18 % après que le distributeur a revu à la baisse ses prévisions annuelles, invoquant des conditions de marché difficiles. Le géant des vêtements de sport Nike NKE.N a reculé de 3 %.

À 8 h 28 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow YMcv1 gagnaient 279 points, soit 0,52 %, ceux sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 36 points, soit 0,47 %, et ceux sur le Nasdaq 100 NQcv1 s’appréciaient de 274,25 points, soit 0,94 %.

L'indice de référence S&P 500 et le Nasdaq .IXIC , à forte composante technologique, ont clôturé en baisse lundi après une vague de ventes sur les actions des semi-conducteurs.

RÉACTION MODÉRÉE AUX SANCTIONS CONTRE L’IRAN Les marchés ont largement ignoré les dernières menaces économiques américaines à l'encontre de l'Iran. Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a déclaré que les pays continuant à commercer avec Téhéran pourraient être exclus du système financier basé sur le dollar.

Cependant, « M. Bessent a présenté ce plan économique comme un moyen de ramener l’Iran à la table des négociations et de permettre aux États-Unis de prendre le dessus, (plutôt) qu’une escalade », a déclaré Mohit Kumar, économiste chez Jefferies.

M. Kumar a ajouté que l’Iran était susceptible d’accepter un accord avec les États-Unis à l’approche des élections de mi-mandat américaines, moment où le président Donald Trump serait disposé à faire le plus de concessions.

Les investisseurs se préparent à une série d’événements marquants cette semaine, avec la publication du rapport trimestriel de Nvidia et la publication des données sur les dépenses de consommation des ménages américains prévue mercredi.

Le géant des puces électroniques devrait montrer que la demande liée à l’IA reste solide. Tout signe de ralentissement de la croissance pourrait raviver les inquiétudes concernant les valorisations élevées et la durée de la reprise alimentée par l’IA.

Les marchés se montrent de plus en plus méfiants vis-à-vis des dépenses cycliques dans ce secteur et des méthodes utilisées par les hyperscalers pour financer le développement de leurs capacités en matière d’IA.

Par ailleurs, le rapport sur les dépenses de consommation personnelles (PCE) pourrait apporter davantage de clarté sur les pressions sur les prix dans l’économie, après qu’un chiffre de l’inflation à la consommation conforme aux attentes, publié en début de mois, a tempéré les anticipations d’une hausse des taux d’intérêt par la Réserve fédérale américaine en septembre.

Pour autant, selon les données de LSEG, les acteurs du marché monétaire tablent toujours sur une hausse des taux de 25 points de base d’ici la fin de l’année.

Dans ce contexte, le discours que prononcera vendredi à Jackson Hole le président de la Fed, Kevin Warsh, sera suivi de près afin d’y déceler des indices sur l’approche que la banque centrale adoptera en matière de politique monétaire.