Wall Street devrait ouvrir en hausse grâce à l'optimisme autour de l'IA et aux espoirs d'une trêve au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme en hausse: Dow Jones +0,12 %, S&P 500 +0,3 %, Nasdaq +0,82 %

* GlobalFoundries en baisse après l'annonce de la vente de parts par Mubadala

* Zscaler s'effondre après des prévisions pessimistes pour le quatrième trimestre

* Goldman Sachs relève ses prévisions de fin d'année pour le S&P 500 à 8 000 points

(Mises à jour avant l'ouverture des marchés) par Twesha Dikshit et Utkarsh Hathi

Les principaux indices de Wall Street s'apprêtaient à prolonger leur hausse mercredi, soutenus par une dynamique soutenue liée à l'intelligence artificielle, tandis que les investisseurs se montraient prudemment optimistes quant à la conclusion d'un accord entre les États-Unis et l'Iran.

Une trêve fragile entre Téhéran et Washington restait en place malgré les récentes frappes américaines près du détroit d'Ormuz, que l'Iran a qualifiées de "violation flagrante" de l'accord de cessez-le-feu.

"Les marchés ont fait abstraction de l'absence de progrès (dans les pourparlers de paix) observée ces dernières semaines et continuent de croire qu'une solution diplomatique est plus probable qu'une nouvelle escalade vers le point de départ du conflit", a déclaré Brock Weimer, analyste en stratégie d'investissement chez Edward Jones.

"À plus long terme, les perspectives restent favorables pour ces entreprises exposées au secteur de l'IA, et la croissance de leurs bénéfices qu'elles ont affichée vient étayer cette tendance", a ajouté M. Weimer.

À 8 h 24 (heure de l'Est), les contrats à terme Dow E-minis

YMcv1 gagnaient 61 points, soit 0,12 %, les contrats à terme S&P 500 E-minis EScv1 gagnaient 22,75 points, soit 0,3 %, et les contrats à terme Nasdaq 100 E-minis NQcv1 gagnaient 247,75 points, soit 0,82 %.

Le S&P 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC ont tous deux clôturé à des niveaux records mardi, portés par un regain de confiance dans l'IA, alors que Micron a dépassé pour la première fois les 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière.

Les actions du fabricant de puces mémoire MU.O ont bondi de 8,5 % dans les échanges avant l'ouverture. Ses concurrents SanDisk SNDK.O , Western Digital WDC.O et Seagate Technology

STX.O ont progressé de 4,1 % à 6,6 %.

Une saison des résultats solide et des prévisions de croissance d'environ 29 % en glissement annuel au premier trimestre ont soutenu la reprise à Wall Street, l'indice des valeurs vedettes Dow Jones .DJI devenant vendredi le dernier grand indice à atteindre un niveau record.

Goldman Sachs a relevé ses prévisions de fin d'année 2026 pour le S&P 500 de 7 600 à 8 000 points, invoquant la vigueur persistante des bénéfices des entreprises.

Les marchés se tourneront ensuite vers les données de l'indice des dépenses de consommation des ménages, qui seront publiées jeudi. Cet indicateur clé de l'inflation utilisé par la Réserve fédérale pourrait fournir de nouveaux indices sur l'orientation future de la politique monétaire sous la houlette du nouveau président Kevin Warsh.

Les marchés monétaires s'attendent actuellement à ce que la Fed maintienne ses taux inchangés jusqu'à la fin de l'année, certains anticipant toutefois une hausse de 25 points de base en décembre.

Parmi les valeurs en tête de liste, Zscaler ZS.O a chuté de 25 % après que la société de sécurité cloud a annoncé des prévisions de chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre inférieures aux attentes.

GlobalFoundries GFS.O a chuté de près de 8 % après que Bloomberg News a rapporté que l'actionnaire majoritaire Mubadala Investment Company cherchait à lever 1,91 milliard de dollars via une vente en bloc non enregistrée d'actions GFS.

Bath & Body Works BBWI.N a bondi de 10,7 % après que le distributeur a annoncé des ventes et un bénéfice au premier trimestre supérieurs aux prévisions.