Finlande: les autorités de la concurrence mettent au jour un "cartel des baies"

Un "cartel des baies" mis au jour en Finlande (photo d'illustration) ( AFP / Joseph Prezioso )

L'Autorité finlandaise de la concurrence et de la consommation (FCCA) a annoncé mercredi avoir mis au jour un "cartel" regroupant plusieurs entreprises de baies, dont certaines avaient déjà été impliquées dans des affaires de traite d'êtres humains.

Ces entreprises ont collaboré de manière illicite pendant environ dix ans, jusqu'en 2023, a indiqué la FCCA.

En conséquence, "les entreprises ont pu payer aux cueilleurs des prix plus bas pour les baies, puisque leurs concurrents n’offraient pas de meilleures conditions", a déclaré aux journalistes la directrice générale de l'agence, Kirsi Leivo.

"Les entreprises ont réduit la pression concurrentielle dans la vente de baies sauvages congelées en échangeant des informations sur les prix et les conditions du marché", a déclaré Mme Leivo.

Les agissements du cartel ont "directement porté préjudice aux cueilleurs" et "sapé la concurrence sur le marché de la vente" aux consommateurs, a-t-elle ajouté.

La FCCA a proposé à un tribunal de commerce d'imposer des amendes d'un montant total de 9,4 millions d'euros à quatre entreprises de cueillette de baies sauvages pour avoir participé à un "cartel d'achat et d'échange d'informations".

Les entreprises ont "coordonné les prix d'achat payés aux cueilleurs de baies sauvages — les soi-disant prix des cueilleurs, par le biais d'appels téléphoniques et de messages WhatsApp", écrit-elle dans un communiqué.

Le secteur finlandais de la cueillette des baies est en pleine tourmente depuis quelques années, après que des cas d'exploitation de travailleurs migrants saisonniers ont été révélés.

L'ancien patron de l'entreprise de baies Kiantama a récemment été condamné pour traite d'êtres humains, tandis que l'ancien directeur de Polarica est actuellement jugé pour des accusations similaires.

La majorité des personnes travaillant dans ce secteur sont des cueilleurs de baies thaïlandais employés en tant qu'entrepreneurs indépendants, qui cueillent des airelles rouges, des myrtilles et des mûres blanches dans les forêts finlandaises.

Selon la FCCA, le cartel comprenait certaines des plus grandes entreprises finlandaises du secteur, notamment Arctic International, Kaskein Marja, Kiantama, Marja Bothnia Berries et Polarica.

Kiantama a toutefois bénéficié d'une immunité vis-à-vis des amendes proposées, car elle a aidé la FCCA à mettre au jour le cartel. Polarica et Marja Bothnia Berries ont toutes deux nié ces accusations.